Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным

Дизайнеры предлагают нам такую палитру, которая идеально впишется в осенний пейзаж – от глубоких, уютных оттенков до ярких, согревающих акцентов. Давайте вместе разберемся, что будет в моде и как носить эти цвета так, чтобы каждый ваш образ вызывал восхищение.
1. Красный — наш главный герой этой осени
Забудьте про скучные серые дни. Красный – это всегда про энергию, страсть и уверенность в себе. Но этой осенью он особенно хорош в своих самых насыщенных и благородных оттенках. Представьте себе самые вкусные, глубокие тона: спелая вишня, благородное бордо, терпкое вино или даже насыщенный цвет марсалы.
Он не просто яркий, он про уверенность в себе, про смелость. Такие цвета будто созданы, чтобы прогнать любую осеннюю хандру, добавляют образу роскоши и немного таинственности.
Как носить: не надо сразу облачаться в алый плащ с ног до головы, если это не совсем ваш стиль. Начните с ярких акцентов: красное пальто, кожаная сумка, эффектные ботильоны или даже стильный маникюр – и вы уже в тренде.
Шикарно смотрится с черным, темно-серым, бежевым. А для тех, кто любит эксперименты, попробуйте сочетание с нежно-розовым – удивитесь, как это свежо.
2. Шоколадный — новый черный, и это здорово
Прощайте, скучные коричневые. Этой осенью в моде глубокий, аппетитный шоколадный оттенок, который многие стилисты уже смело назвали "новым черным". Он такой теплый, такой обволакивающий, как любимый плед или чашка горячего какао в дождливый день. И выглядит при этом очень дорого.
Этот цвет – настоящий универсальный солдат вашего гардероба. Он мягче черного, но при этом ничуть не уступает ему в элегантности и универсальности. Идеален для создания уютных и стильных осенних образов.
Как носить: смело делайте ставку на монохром. Когда все вещи разных оттенков коричневого – от молочного до горького шоколада – это выглядит очень эффектно. Пальто, брючный костюм, кожаная юбка или просто уютный свитер в этом цвете – беспроигрышный вариант.
Сочетается с кремовым, молочным, оранжевым, терракотовым, а также с зелеными и глубокими синими тонами.
3. Зеленый — глоток свежего воздуха
Осенью природа начинает менять свои зеленые наряды, но мы можем сохранить эту свежесть и гармонию в своем гардеробе. Оттенки оливкового, хаки, мшистого и глубокого бутылочного зеленого привнесут в ваш образ спокойствие и природную красоту.
Представьте себе осенний лес, но в вашей одежде. Эти цвета успокаивают, выглядят очень стильно и, кстати, невероятно комплиментарны для большинства людей.
Как носить: отличный вариант для повседневных образов: парки, куртки-бомберы, уютные кардиганы, свитера и брюки в зеленых тонах будут особенно популярны. А что насчет вязаного платья изумрудного цвета?
Прекрасно гармонирует с бежевым, серым, золотистым, коричневым и, конечно, с любимым денимом.
4. Глубокий синий — сама элегантность
Если черный немного надоел, но вы все еще хотите выглядеть элегантно и строго, обратите внимание на глубокие синие оттенки – от полуночного до насыщенного индиго.
Это цвет сдержанной, но очень заметной роскоши. Он выглядит дорого и универсально подходит для любого случая – будь то важная деловая встреча или выход в свет.
Как носить: синий брючный костюм – это уже классика, но этой осенью он особенно актуален. Вечернее платье в этом оттенке или элегантное пальто будут смотреться невероятно стильно. И не забудьте про джинсы – деним глубокого синего цвета всегда в моде!
Отлично смотрится с белым, серым, серебряным. А для смелых акцентов – с красным или горчичным.
5. Серый — не скучный, а очень стильный
Серый цвет снова в тренде, но не холодные и однообразные его вариации, а теплые, насыщенные серые оттенки, приближенные к графиту и цвету мокрого асфальта.
Серый – это как чистый холст для художника. Он идеальная база, фундамент для любого образа, позволяющий создавать многослойные и очень интересные комплекты. Выглядит современно и минималистично.
Как носить: используйте серый как основу для своих комплектов: шерстяные брюки, кашемировые джемперы, кардиганы, объемные шарфы и, конечно, пальто. Кстати, серый прекрасно дружит со всеми яркими цветами, становясь для них идеальным фоном.
Комбинируйте с белым, черным, бежевым и любыми яркими акцентами.
6. Солнечные брызги: горчичный, терракотовый, тыквенный
Несмотря на доминирование глубоких и приглушенных тонов, осень просто немыслима без жизнерадостных и теплых акцентов. Горчичный, терракотовый, рыжий и тыквенно-оранжевый – эти цвета будут как последние теплые лучики солнца, добавляя яркости и уюта в ваш образ.
Они моментально поднимают настроение. Ассоциируются с золотой листвой, осенними урожаями и уютными вечерами.
Как носить: не обязательно в них одеваться с головы до ног. Лучше всего использовать эти цвета в качестве ярких пятен. Свитер, шарф, сумка, берет или даже необычная пара обуви в одном из этих оттенков сделают ваш образ законченным и модным.
Идеально гармонируют с коричневым, оливковым, серым и синим.
Парочка советов, чтобы быть неотразимой этой осенью
- Играйте с фактурами и слоями: осень – лучшее время для многослойности! Сочетайте мягкий кашемир с грубой шерстью, гладкую кожу с уютным вельветом, атлас с твидом. Это добавит вашему образу глубины и интереса, и, конечно, тепла!
- Аксессуары — ваш секретный ингредиент: даже самый простой наряд заиграет новыми красками, если добавить к нему модный шарф, стильную сумку, перчатки или необычное украшение в актуальных цветах. Это быстрый и легкий способ быть в тренде.
- Главное правило – ваше личное "нравится": мода – это прекрасно, но ваш собственный комфорт и уверенность в себе – важнее всего. Выбирайте те цвета, которые вам к лицу, в которых вы чувствуете себя собой и в которых хочется порхать.
Так что, не грустите по лету. Осень – это прекрасная возможность обновить свой образ, поэкспериментировать с палитрой и насладиться красотой сезона. И пусть ваша осень будет самой модной и уютной.