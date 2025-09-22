Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным

Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным
1234

Если вы задаетесь вопросом, какие цвета будут главными этой осенью, то вы попали по адресу.

Дизайнеры предлагают нам такую палитру, которая идеально впишется в осенний пейзаж – от глубоких, уютных оттенков до ярких, согревающих акцентов. Давайте вместе разберемся, что будет в моде и как носить эти цвета так, чтобы каждый ваш образ вызывал восхищение.

1. Красный — наш главный герой этой осени

Забудьте про скучные серые дни. Красный – это всегда про энергию, страсть и уверенность в себе. Но этой осенью он особенно хорош в своих самых насыщенных и благородных оттенках. Представьте себе самые вкусные, глубокие тона: спелая вишня, благородное бордо, терпкое вино или даже насыщенный цвет марсалы.

Он не просто яркий, он про уверенность в себе, про смелость. Такие цвета будто созданы, чтобы прогнать любую осеннюю хандру, добавляют образу роскоши и немного таинственности.

Как носить: не надо сразу облачаться в алый плащ с ног до головы, если это не совсем ваш стиль. Начните с ярких акцентов: красное пальто, кожаная сумка, эффектные ботильоны или даже стильный маникюр – и вы уже в тренде.

Шикарно смотрится с черным, темно-серым, бежевым. А для тех, кто любит эксперименты, попробуйте сочетание с нежно-розовым – удивитесь, как это свежо.

2. Шоколадный — новый черный, и это здорово

Прощайте, скучные коричневые. Этой осенью в моде глубокий, аппетитный шоколадный оттенок, который многие стилисты уже смело назвали "новым черным". Он такой теплый, такой обволакивающий, как любимый плед или чашка горячего какао в дождливый день. И выглядит при этом очень дорого.

Этот цвет – настоящий универсальный солдат вашего гардероба. Он мягче черного, но при этом ничуть не уступает ему в элегантности и универсальности. Идеален для создания уютных и стильных осенних образов.

Как носить: смело делайте ставку на монохром. Когда все вещи разных оттенков коричневого – от молочного до горького шоколада – это выглядит очень эффектно. Пальто, брючный костюм, кожаная юбка или просто уютный свитер в этом цвете – беспроигрышный вариант.

Сочетается с кремовым, молочным, оранжевым, терракотовым, а также с зелеными и глубокими синими тонами.

3. Зеленый — глоток свежего воздуха

Осенью природа начинает менять свои зеленые наряды, но мы можем сохранить эту свежесть и гармонию в своем гардеробе. Оттенки оливкового, хаки, мшистого и глубокого бутылочного зеленого привнесут в ваш образ спокойствие и природную красоту.

Представьте себе осенний лес, но в вашей одежде. Эти цвета успокаивают, выглядят очень стильно и, кстати, невероятно комплиментарны для большинства людей.

Как носить: отличный вариант для повседневных образов: парки, куртки-бомберы, уютные кардиганы, свитера и брюки в зеленых тонах будут особенно популярны. А что насчет вязаного платья изумрудного цвета?

Прекрасно гармонирует с бежевым, серым, золотистым, коричневым и, конечно, с любимым денимом.

4. Глубокий синий — сама элегантность

Если черный немного надоел, но вы все еще хотите выглядеть элегантно и строго, обратите внимание на глубокие синие оттенки – от полуночного до насыщенного индиго.

Это цвет сдержанной, но очень заметной роскоши. Он выглядит дорого и универсально подходит для любого случая – будь то важная деловая встреча или выход в свет.

Как носить: синий брючный костюм – это уже классика, но этой осенью он особенно актуален. Вечернее платье в этом оттенке или элегантное пальто будут смотреться невероятно стильно. И не забудьте про джинсы – деним глубокого синего цвета всегда в моде!

Отлично смотрится с белым, серым, серебряным. А для смелых акцентов – с красным или горчичным.

5. Серый — не скучный, а очень стильный

Серый цвет снова в тренде, но не холодные и однообразные его вариации, а теплые, насыщенные серые оттенки, приближенные к графиту и цвету мокрого асфальта.

Серый – это как чистый холст для художника. Он идеальная база, фундамент для любого образа, позволяющий создавать многослойные и очень интересные комплекты. Выглядит современно и минималистично.

Как носить: используйте серый как основу для своих комплектов: шерстяные брюки, кашемировые джемперы, кардиганы, объемные шарфы и, конечно, пальто. Кстати, серый прекрасно дружит со всеми яркими цветами, становясь для них идеальным фоном.

Комбинируйте с белым, черным, бежевым и любыми яркими акцентами.

6. Солнечные брызги: горчичный, терракотовый, тыквенный

Несмотря на доминирование глубоких и приглушенных тонов, осень просто немыслима без жизнерадостных и теплых акцентов. Горчичный, терракотовый, рыжий и тыквенно-оранжевый – эти цвета будут как последние теплые лучики солнца, добавляя яркости и уюта в ваш образ.

Они моментально поднимают настроение. Ассоциируются с золотой листвой, осенними урожаями и уютными вечерами.

Как носить: не обязательно в них одеваться с головы до ног. Лучше всего использовать эти цвета в качестве ярких пятен. Свитер, шарф, сумка, берет или даже необычная пара обуви в одном из этих оттенков сделают ваш образ законченным и модным.

Идеально гармонируют с коричневым, оливковым, серым и синим.

Парочка советов, чтобы быть неотразимой этой осенью

  • Играйте с фактурами и слоями: осень – лучшее время для многослойности! Сочетайте мягкий кашемир с грубой шерстью, гладкую кожу с уютным вельветом, атлас с твидом. Это добавит вашему образу глубины и интереса, и, конечно, тепла!
  • Аксессуары — ваш секретный ингредиент: даже самый простой наряд заиграет новыми красками, если добавить к нему модный шарф, стильную сумку, перчатки или необычное украшение в актуальных цветах. Это быстрый и легкий способ быть в тренде.
  • Главное правило – ваше личное "нравится": мода – это прекрасно, но ваш собственный комфорт и уверенность в себе – важнее всего. Выбирайте те цвета, которые вам к лицу, в которых вы чувствуете себя собой и в которых хочется порхать.

Так что, не грустите по лету. Осень – это прекрасная возможность обновить свой образ, поэкспериментировать с палитрой и насладиться красотой сезона. И пусть ваша осень будет самой модной и уютной.

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2025, 20:21
Фото: freepik.com
Lenta.ru✓ Надежный источник

По теме

Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье