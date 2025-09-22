Ужин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым

Вы ложитесь спать, казалось бы, вовремя, но сон не идет, а утром вы чувствуете себя "разбитым", словно и не отдыхали. Диетолог рассказал, как вечерний рацион влияет на качество сна и какие продукты стоит исключить из своего ужина.

По мнению диетолога-консультанта Алексея Кабанова, послеобеденное время – не лучшее для гастрономических экспериментов и обильных приемов пищи. Организм в это время уже настраивается на отдых, и лишняя нагрузка на пищеварительную систему крайне нежелательна. Поэтому вечером следует отдавать предпочтение легким, быстроусвояемым продуктам.

Что стоит исключить из вечернего меню

Красное мясо, жирные колбасы и сосиски: эти продукты требуют значительных усилий от пищеварительной системы. Их медленное переваривание может вызвать тяжесть, вздутие и дискомфорт, мешая вам расслабиться и заснуть. Организм будет занят переработкой пищи, а не подготовкой ко сну.

эти продукты требуют значительных усилий от пищеварительной системы. Их медленное переваривание может вызвать тяжесть, вздутие и дискомфорт, мешая вам расслабиться и заснуть. Организм будет занят переработкой пищи, а не подготовкой ко сну. Копчености: продукты с высоким содержанием коптильных веществ и специй негативно влияют на желудок, кишечник и печень. Они могут раздражать слизистые оболочки и стимулировать выработку пищеварительных ферментов, что совершенно не способствует спокойному сну.

продукты с высоким содержанием коптильных веществ и специй негативно влияют на желудок, кишечник и печень. Они могут раздражать слизистые оболочки и стимулировать выработку пищеварительных ферментов, что совершенно не способствует спокойному сну. Продукты с большим количеством соли: соленая пища перегружает почки, задерживает жидкость в организме и может приводить к отекам. Кроме того, она может вызывать жажду, заставляя вас просыпаться ночью. Лучше отложить соленые закуски до первой половины дня.

Интересно, что Алексей Кабанов также предостерегает от употребления кисломолочных продуктов (кефир, творог, ряженка) на ужин. Хотя они считаются полезными, диетолог отмечает, что их переваривание тоже занимает время. Он советует употреблять их в первой половине дня, когда пищеварительная система более активна.

Продукты, которые усыпляют

К счастью, есть и продукты, которые могут стать вашими союзниками в борьбе за качественный сон. Роспотребнадзор, основываясь на рекомендациях и исследованиях, предлагает включить в свой вечерний рацион несколько удивительно простых, но эффективных позиций:

Киви – сладкий путь к Морфею: согласно исследованию китайских ученых, люди, которые съедали перед сном два плода киви, значительно улучшали качество своего сна. Секрет кроется в содержащемся в киви серотонине, который играет ключевую роль в регуляции настроения, а также влияет на смену фаз сна и выработку мелатонина – гормона, необходимого для здорового сна. Вишневый сок – концентрат мелатонина: еще один эффективный продукт, богатый мелатонином. Участники исследования, которые в течение двух недель ежедневно выпивали стакан вишневого сока перед сном, не только начали засыпать на 30% быстрее, но и отмечали улучшение общего качества сна. Ромашковый чай – природный успокоитель: проверенный временем напиток для снятия напряжения. Ромашковый чай содержит апигенин – вещество, которое мягко успокаивает нервную систему, не вызывая при этом привыкания. Для достижения заметного эффекта достаточно выпить около 270 мл ромашкового чая перед сном.

Не только еда: комплексный подход к здоровому сну

Важно помнить, что питание – лишь один из факторов, влияющих на сон. Для полноценного отдыха также необходимы:

Регулярные занятия спортом: умеренные физические нагрузки в течение дня способствуют улучшению качества сна, но избегайте интенсивных тренировок непосредственно перед сном.

умеренные физические нагрузки в течение дня способствуют улучшению качества сна, но избегайте интенсивных тренировок непосредственно перед сном. Соблюдение режима дня: старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже по выходным. Это помогает регулировать циркадные ритмы организма.

Помните: ваш ужин – это не просто прием пищи, это инвестиция в ваше самочувствие и энергию на следующий день. Подойдите к выбору вечерних блюд осознанно, прислушайтесь к рекомендациям диетологов, и вы удивитесь, насколько сильно изменится качество вашего сна и жизни в целом.

Ранее мы рассказали, почему нельзя спать напротив зеркала.