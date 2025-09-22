Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные

"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные
1209

Идеальная чистота в гостиничном номере – это профессиональная иллюзия, на создание которой уходит не более 20 минут. Но что на самом деле скрывается за блеском поверхностей и запахом свежести?

За идеальной картинкой часто скрывается суровая реальность: у горничных есть всего 15-30 минут на уборку одного номера. За это время невозможно провести полноценную дезинфекцию. Они фокусируются на том, что бросается в глаза, — кровати, туалете и полах. А самые коварные источники микробов остаются нетронутыми. Вот 5 предметов, к которым стоит относиться с особой осторожностью.

Почему то, что выглядит чистым, на самом деле опасно?

Секрет прост: скорость и видимость. Задача горничной — сделать так, чтобы номер выглядел идеально чистым для следующего гостя. Глубокая, микробиологическая чистота — это совсем другая история. Предметы, которые не имеют явных пятен, часто просто протираются или игнорируются. А теперь к самому списку.

Топ-5 самых грязных вещей в вашем номере:

1. Стеклянные стаканы и кружки

Это чемпион по антисанитарии. Вам кажется, что блестящий стакан только что из посудомоечной машины? Скорее всего, нет.

В большинстве отелей (особенно несетевых) в тележке горничной нет места для чистой посуды. Чтобы сэкономить время, стаканы в лучшем случае споласкивают под краном в ванной и протирают тем же полотенцем, которым вытирали пыль с мебели. В худшем — просто протирают сухой тряпкой. Вы рискуете получить не только следы от губ предыдущего постояльца, но и целый "микробный коктейль".

2. Кофеварка

Утренняя чашка кофе прямо в номере кажется отличной идеей, но только до тех пор, пока вы не узнаете, как (и как редко) чистят эти приборы.

Резервуар для воды в кофеварке — это темное, теплое и влажное место. Идеальная среда для роста плесени и бактерий. Его практически никогда не дезинфицируют. Саму колбу, как и стаканы, чаще всего просто споласкивают водой без моющих средств.

3. Пульт от телевизора

Этот предмет — настоящее "рукопожатие" со всеми предыдущими гостями вашего номера.

Подумайте сами: его трогают все, постоянно, часто грязными руками или во время еды. При этом пульт — последнее, на что обратит внимание горничная во время экспресс-уборки. Исследования неоднократно показывали, что на пультах в отелях микробов больше, чем на ободке унитаза.

4. Декоративное покрывало и подушки

Красивое покрывало, которое лежит поверх одеяла, и яркие декоративные подушки создают уют. Но лучшее, что вы можете с ними сделать, — немедленно убрать их с кровати.

В отличие от постельного белья, эти элементы декора не стирают после каждого гостя. Их меняют только в случае явных, больших пятен. На них сидели в уличной одежде, бросали чемоданы с грязными колесами, ставили ноги. Это просто пылесборники, накопившие следы десятков постояльцев.

5. Выключатели света и ручки

Прикроватный выключатель, ручка двери в ванную, ручка фена — мы прикасаемся к ним десятки раз за день, не задумываясь.

Это классические "слепые зоны" для уборки. Их легко пропустить, протирая большие поверхности вроде стола или тумбочки. В итоге на них скапливаются бактерии сотен прикосновений.

Что делать? Простая инструкция по "самозащите"

Это не повод для паранойи, а руководство к действию. Вот несколько простых шагов:

Посуда: не пользуйтесь отельными стаканами. Возьмите с собой многоразовую бутылку или купите одноразовые стаканчики.

Пульты и выключатели: всегда носите с собой пачку антибактериальных салфеток. Первым делом, войдя в номер, протрите пульт, ручки дверей и все выключатели. Это займет 30 секунд.

Покрывало: сразу снимите декоративное покрывало и подушки с кровати и бросьте их в угол или на кресло. Не позволяйте им соприкасаться с чистыми простынями.

Кофеварка: лучше воздержаться. Если кофе очень нужен, запустите один цикл просто с водой, чтобы "промыть" систему, прежде чем готовить напиток.

Отель — это не ваш дом, и уровень чистоты здесь всегда будет компромиссом. Но, как говорят инсайдеры, знание — сила. Потратив всего одну минуту на простые меры предосторожности, вы сделаете свое пребывание гораздо более безопасным и комфортным, защитив себя от неприятных "сюрпризов", оставленных предыдущими гостями.

22 сентября 2025, 16:21
Фото: freepik.com
"Турпром"

