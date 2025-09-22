Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там?

Новость о принудительном переходе школьных чатов в мессенджер Max вызвала волну беспокойства у родителей. Многих пугает повторение неудачного опыта со "Сферумом". Разбираемся, что происходит и как действовать без паники.

Если вы тоже столкнулись с этим цифровым хаосом, не понимаете, какой чат теперь главный, и устали от бесконечных уведомлений — эта статья для вас. Без паники разбираемся, что происходит на самом деле и как выжить в новой реальности с минимальными потерями для нервов.

Что происходит на самом деле?

Официальный план Минпросвещения и VK по интеграции образовательной платформы "Сферум" в мессенджер Max начал воплощаться в жизнь. Во многих школах классные руководители, исполняя приказ руководства, создали новые чаты и настоятельно просят родителей и учеников установить приложение.

Однако, как и предсказывали эксперты, гладко этот процесс не пошел. На практике сложилась ситуация "двойной жизни чатов":

Официальный чат в Max: сюда учителя дублируют самые важные объявления — расписание, домашние задания, информацию о собраниях. Он существует в первую очередь "для галочки" и отчетности.

Неофициальный чат в Telegram/WhatsApp: он никуда не делся. Именно здесь продолжается живое общение: решаются срочные вопросы, обсуждаются подарки учителям, ищутся потерянные вещи и ведется вся "неформальная" коммуникация.

Эта ситуация породила массу проблем, с которыми пользователи столкнулись уже в первые недели учебы.

Главные проблемы Max на старте: жалобы родителей и учителей

Судя по отзывам на форумах и в социальных сетях, главные претензии к новому порядку выглядят так:

Основное раздражение вызывает необходимость ставить еще одно приложение, которое дублирует функции уже существующих и удобных мессенджеров.

Путаница с уведомлениями. Многие жалуются на некорректную работу уведомлений: они либо не приходят вовсе, либо, наоборот, сыплются без остановки, заставляя отключать звук и пропускать важное.

Дублирование информации. Учителям приходится тратить дополнительное время, чтобы отправлять одно и то же сообщение в два, а то и в три разных чата, что увеличивает их нагрузку.

Недоверие к платформе. Так как Max — продукт VK, многие родители высказывают опасения по поводу конфиденциальности данных и не хотят привязывать учебный процесс к аккаунтам в социальной сети.

Неудобный интерфейс. После интуитивно понятных Telegram и WhatsApp интерфейс Max многим кажется непривычным и перегруженным.

Так что же делать? Спокойная инструкция для родителей

Бороться с системой в данном случае — тратить свои нервы. Гораздо продуктивнее адаптироваться к ситуации с минимальным дискомфортом.

Шаг 1. Принять новую реальность.

Официальный чат в Max, скорее всего, останется с вами надолго. Воспринимайте его не как замену старому чату, а как официальную "доску объявлений" от школы.

Шаг 2. Установить и грамотно настроить Max.

Скачайте приложение "VK Max" из App Store или Google Play.

Пройдите регистрацию, следуя инструкциям от классного руководителя.

Самое главное: сразу зайдите в настройки чата и отрегулируйте уведомления. Можно отключить звук и оставить только счетчик сообщений, чтобы не отвлекаться на каждое оповещение.

Шаг 3. Четко разделить потоки информации.

Договоритесь с другими родителями и учителем (если он готов к диалогу) о простом правиле:

Max — это канал для официальных сообщений от учителя. Проверяем его раз в день, как электронную почту.

Привычный чат (Telegram/WhatsApp) — это место для срочных вопросов, обсуждений и всего остального. Именно здесь кипит жизнь.

Шаг 4. Ни в коем случае не удалять старый чат!

Это ваша главная страховка и самый надежный канал связи. Пока существует неофициальный чат, вы не пропустите ничего важного, даже если пропустили уведомление в Max.

Переход на Max — яркий пример того, как административное решение сталкивается с реальностью и привычками людей. На данный момент система далека от идеала и создает больше проблем, чем решает. Лучшая стратегия для родителей — не воевать, а адаптироваться. Спокойствие и два мессенджера на телефоне — вот, пожалуй, главная формула выживания в этом учебном году.