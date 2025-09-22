"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке

После событий февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. А живет она сегодня то на Кипре, то в Латвии. На Рижском взморье она дала недавно интервью журналистке-иноагенту.

Пугачева в этой многочасовой беседе заявила, в частности, что на брак с Киркоровым ее якобы вынудили. Мол, это была своеобрзная "помощь другу". "Меня забодали. Моя мама, пока была жива: "Помоги Филиппчику". Его бабушка, которая дружила с моей мамой: "Помоги Филиппчику", – вспоминает Алла Борисовна. – И так как-то решили, что я буду с ним. Я думала, что года за три подниму его. Выйти замуж за Киркорова — это был примитивный ход, но он очень хорошо работал. И сейчас работает, и тогда работал. Об этом говорили все. Он не может быть на меня в обиде, я ему дала все, что могла. Но в принципе, видно, что он мне благодарен, разве нет?"

Напомним, брак Пугачевой и Киркорова продержался 11 лет. Король российской эстрады был четвертым мужем Примадонны. При этом они даже венчались в Израиле! Но в 2005 звездные супруги развелись без скандалов и склок. Общих детей у них не было.

"Я ни о чем не желаю, – заявил Филипп Киркоров после резонансного интервью бывшей супруги во время праздника по случаю дня города, устроенного "Дорожным радио". – Если бы у меня сейчас спросили, что бы я хотел сделать заново, то ответил бы: "Ничего! Ни в карьере, ни в личной жизни". Ибо все мне было на пользу. Все – как украшение. Я принял это, и ношу с гордостью".