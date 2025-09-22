Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей

Какао, известное своим насыщенным вкусом и ароматом, стало объектом интереса ученых, изучающих его влияние на здоровье пожилых людей. Недавние исследования показали, что экстракт какао может оказывать значительное положительное воздействие на уровень хронического воспаления, что особенно актуально для возрастной группы.

Какао, известное своим насыщенным вкусом и ароматом, стало объектом интереса ученых, изучающих его влияние на здоровье пожилых людей. Недавние исследования показали, что экстракт какао может оказывать значительное положительное воздействие на уровень хронического воспаления, что особенно актуально для возрастной группы.

Добавки с экстрактом какао снижают уровень хронического воспаления

Клиническое исследование COSMOS, проведенное в США, продемонстрировало обнадеживающие результаты. В нем участвовали почти 600 пожилых мужчин и женщин, которые на протяжении двух лет ежедневно принимали либо экстракт какао, богатый флаванолами, либо плацебо. По окончании эксперимента у группы, употреблявшей экстракт какао, был зафиксирован уровень С-реактивного белка — одного из ключевых маркеров воспаления — на 8% ниже по сравнению с контрольной группой.

Это открытие имеет важное значение, поскольку хроническое воспаление связано с множеством возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые. В дополнение к снижению уровня воспаления у участников наблюдалось также увеличение активности интерферона-γ, который играет важную роль в поддержании иммунной системы. Эти изменения могут объяснять ранее зарегистрированное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 27% среди тех, кто принимал экстракт какао.

Потенциал флаванолов в профилактике болезней

Хотя не все маркеры воспаления продемонстрировали значительные изменения, результаты исследования COSMOS подтверждают, что регулярное употребление флаванолов, содержащихся в какао, может быть полезным для профилактики заболеваний, связанных со старением. Это открытие подчеркивает потенциал какао как доступного средства для поддержания здоровья пожилых людей.

Тем не менее, исследователи подчеркивают необходимость проведения дальнейших исследований для более глубокого понимания механизмов действия какао и определения оптимальных дозировок. Это позволит не только подтвердить полученные результаты, но и разработать рекомендации по использованию экстракта какао в повседневной практике.

В заключение стоит отметить, что продукты, содержащие экстракт какао, могут стать важным элементом в рационе пожилых людей. Их способность снижать уровень хронического воспаления и поддерживать иммунную систему открывает новые горизонты в области профилактической медицины. Ранее исследователи также выявили положительное влияние томатного сока на работу сосудов у взрослых с пограничными показателями, что подчеркивает важность разнообразного питания для сохранения здоровья в зрелом возрасте.