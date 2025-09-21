Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога
Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни

Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни
4204
Феликс Грозданов

Феликс Грозданов

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".

В 1965-м в Старом свете уже девять лет как пело и плясало зародившееся в Швейцарии "Евровидение". А "Интервидение" тогда появилось в пику этому буржуазному конкурсу, где не хотели видеть артистов из стран соцлагеря. Оно проходило в Чехословакии и Польше, запомнившись "Адажио" Лили Ивановой, '"Танцем на барабане" Николая Гнатюка и "Все могут короли" Аллы Пугачевой. Но к середине 1980-х, когда в Восточной Европе начались политические кризисы, росло диссидентское движение и учащались акции протеста, пытаться объединить людей через музыку становилось все труднее. И про конкурс забыли на десятилетия. Возродили же его благодаря русской пословице: "Не было бы счастья, да несчастье помогло".

Несчастье случилось в 2022-м – нашу страну тогда исключили из "Евросонга". Руководители Европейского вещательного посчитали, что включение российской заявки на участие в конкурсе якобы может навредить его репутации. А мы в ответ заявили, что не очень-то и сами хотели, поскольку устали от этого карнавала фриков и юродивых с их нетрадиционными ценностями. К тому же с 1994 года успели на этом смотре молодых исполнителей и победу силами Димы Билана взять, и второе место благодаря Алсу и тому же Билану занять, и бронзу принести стране при помощи группы t.A.T.u. Да что говорить, даже "наше все" на эстраде Алла Пугачева хотя и неудачно, но выступила там! После этого, кстати, ее и прозвали Примадонной.

Фото: Дни.ру

"Этот шлаковый конкурс не нужен нашей стране, – кричал тогда продюсер Иосиф Пригожин. – Он ничего нормального в себе не несет. Тренды поменялись. Это телевизионный проект, нафталиновый конкурс, нафталиновые организатор". Через год председатель Правительства России Михаил Мишустин заявит о планах проведения альтернативного конкурса – конкурса "Интервидение". Но оформятся они лишь в феврале 2025-го, когда вышел указ президента России Владимира Путина о проведении "Интервидения" в Москве.

Целей было несколько. Во-первых, сделать в Белокаменной шоу мирового уровня, чтобы утереть нос любому "Евровидению" по затраченным на постановку миллионам и зрелищности в зале и на экране. Во-вторых, собрать на конкурсе наших друзей, союзников и партнеров. Изначально планировалось, что будут участвовать только артисты из стран БРИКС, но в процессе подготовки оказалось, что выступить хотят и не входящие в это объединение крупных стран с развивающейся экономикой государства.

У Антона Чехова в "Вишневом саде" есть фраза про людей, которых не пускают дальше передней. Примерно такое же отношение к африканским, латиноамериканским и азиатским государствам зачастую было у европейских снобов. Но оказалось, что исполнители из Бразилии, Киргизии, Эфиопии, ЮАР, Вьетнама, Кении, Мадагаскара и еще полутора десятка стран куда интереснее, самобытнее, ярче осточертевшей однотипной европейской попсы! И в этом была главный урок конкурса – показать разнообразие культур, языков и народов.

Да что там говорить, даже Америка, с которой мы теперь пытаемся опять выстроить все снесенные ураганом истории мосты, прислала участницу в Москву! Правда, козни недружественных держав не позволили выступить певице VASSY (Василики Карагиоргос). Проблема в том, что у нее, помимо американского, есть и австралийский паспорт. А власти Зеленого континента прислали артистке официальную ноту. И так запугали VASSY возможными после выступления в Москве негативными последствиями, что артистка решила на сцену не выходить – еще чего недоброго лишат австралийского гражданства!

От Москвы до Канберры хоть 15 тысяч километров, но Австралия давно уже первая в вопросах того, как укусить нас, как насолить, как задеть. В июне, например, она даже против Заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, ввела персональные санкции. Возможно, то обстоятельство, что на "Интервидении" ему предстояло выступать на одной сцене с VASSY, тоже повлияло на присланную ноту.

В итоге на сцену подмосковной Live Арены вышли представители 22-х государств, в которых проживает 4 миллиарда человек – почти половина населения Земли. И эти артисты потрясли – голосами, мелодизмом, костюмами, постановками.

Фото: Дни.ру

...После "Евровидения" в Москве в 2009 году все писали, что это был эталонный по масштабности и зрелищности смотр. Теперь же подобное говорят и про "Интервидение", которое выиграл певец из Вьетнама Дык Фук. Мы всех затмили, удивили, восхитили. И даже не верится, что богатейшее Королевство Саудовской Аравии, которое примет смотр через год, сможет сделать что-то круче, ярче и богаче.

21 сентября 2025, 03:53
Фото: Дни.ру
От великого распутника до святого: рассказанная SHAMAN история потрясла Кремль

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком
В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка. Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное.

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

