Китайская компания сделала значительный шаг в мире робототехники, представив уникальный робот-пылесос, способный подниматься и спускаться по лестницам.

Это новшество было продемонстрировано на выставке IFA в Германии и привлекло внимание специалистов и любителей технологий. Устройство, получившее название Dreame Cyber X, выделяется среди своих аналогов благодаря инновационной роботизированной платформе Bionic QuadTrack.

Bionic QuadTrack — это ключевой элемент, который позволяет пылесосу преодолевать лестницы. Когда Cyber X необходимо переместиться на другой этаж, платформа подъезжает к нему и переносит его на новое место. Благодаря специальным четырем гусеницам, устройство может «шагать» по ступенькам, что делает его универсальным помощником для многоквартирных домов и многоуровневых помещений. После завершения уборки пылесос автоматически возвращается на свою зарядную станцию, что делает его использование еще более удобным.

Журналисты отметили, что большинство современных роботов-пылесосов ограничены работой только на одном этаже и требуют вмешательства человека для перемещения между уровнями. Dreame же уверяет, что их новинка способна справляться с лестницами различного типа, что значительно расширяет её функциональность и область применения.

Кроме Cyber X, на выставке была представлена еще одна интересная разработка компании — робот Cyber10 Ultra. Этот пылесос оснащен выдвижным манипулятором, который позволяет ему захватывать и перемещать предметы, такие как носки, игрушки или обувь. В процессе уборки Cyber10 Ultra может активировать свою роботизированную руку, чтобы собрать разбросанные вещи и аккуратно разместить их в заданном месте.

Обе модели — Cyber X и Cyber10 Ultra — являются концептуальными устройствами, поэтому их стоимость и точные сроки выхода на рынок пока не объявлены. Однако представители Dreame обещают, что новые модели появятся в продаже в начале 2026 года, что создает ожидание среди потребителей и любителей технологий.

Представленные разработки подчеркивают стремление инженеров к внедрению инновационных решений в бытовую технику. В условиях растущего интереса к автоматизации домашних процессов такие устройства могут стать настоящим прорывом.