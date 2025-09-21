Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы

21 сентября – это особенный день для христиан, когда празднуется Рождество Богородицы.

Этот праздник имеет глубокое значение и считается одним из двунадесятых, что подчеркивает его важность в православной традиции. В этот день существует множество народных примет и традиций, которые предостерегают от определенных действий.

Умывание водой из-под крана

Первое, что следует помнить — не умываться водой из-под крана. Считается, что в этот день нужно отправиться к ближайшему водоему и обмыть лицо там, с первыми лучами солнца. Это действие символизирует очищение и обновление. Вода из природного источника считается более чистой и целебной, чем водопроводная.

Хождение босиком

Хождение босиком в этот день также не рекомендуется. Существует поверье, что это может привести к сбору негативной энергии и недугов. Босоногие прогулки могут стать причиной различных заболеваний, которые со временем могут перерасти в хронические болезни. Лучше всего оставаться в обуви, чтобы защитить себя от нежелательных последствий.

Резка хлеба

Резать хлеб ножом 21 сентября — это еще одно табу. Хлеб в христианской традиции символизирует тело Христово, и его резка может считаться неуважением к этому символу. Если вы хотите поделиться хлебом с близкими, лучше всего ломать его руками. Даже крошки от хлеба следует собирать в руку и отдавать птицам, чтобы не осквернять этот святой продукт.

Смахивание крошек

Смахивать хлебные крошки на пол или выбрасывать их вместе с мусором также не рекомендуется. Это действие считается неуважением к хлебу и может привлечь беды. Лучше всего аккуратно собрать крошки и отдать их птицам или оставить для природы. Таким образом, вы проявите заботу о окружающем мире.

Использование острых предметов

Еще одно важное правило — не брать в руки острые предметы, такие как ножи, ножницы или иглы. Это касается не только резки продуктов, но и любых манипуляций с острыми предметами. Стрижку волос или бритье лучше перенести на другой день, чтобы избежать негативных последствий.

21 сентября — это день, наполненный духовным смыслом и традициями. Соблюдение этих правил поможет вам избежать неприятностей и сохранить гармонию в жизни. Празднуйте Рождество Богородицы с уважением и любовью, следуя народным приметам и рекомендациям. Пусть этот день станет для вас источником вдохновения и умиротворения!