Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение"

В столичной LIVE Арене в эти минуты проходит международный песенный конкурс "Интервидение". Среди фаворитов смотра был представляющий Россию SHAMAN. Но оценивать его выступление профессиональное жюри не будет.

На конкурсе Ярослав Дронов пел под "победным" номером 9 композицию на музыку и стихи Максима Фадеев "Прямо по сердцу". Он представил эффектную постановку, во время которой и пел на платформе, и даже летал над сценой. А после выступления обратился к 11 тысячам зрителей и миллиардам телезрителей с неожиданным заявлением.

"Гостеприимство – неотъемлемая часть души русского народа, – сказал музыкант. – А по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. И поэтому прошу членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление. Я представляю Россия. А Россия уже победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях. Я русский!"

"Россия! Россия!" – скандировали зрители. "Это решение сняться с конкурса далось мне с легкостью, – признался SHAMAN. А первые, кого он обнял, спустившись со сцены, были его родители и невеста Екатерина Мизулина. Возлюбленная поддержала решение Ярослава и нежно его поцеловала.

