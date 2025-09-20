Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве

Конкурс "Интервидениe" задумывался как далекий от политики смотр, в котором бал правят искусство и талант. Но политика и тут внесла свои коррективы...

Изначально выступить на международном песенном конкурсе в Москве от США должен был Брэндон Ховард. Но буквально за три дня до старта исполнитель объявил о своем снятии с "Интервидения" из-за "непредвиденных семейных обстоятельств".

В экстренном порядке его заменила VASSY (Василики Карагиоргос) – австралийская звезда электронной сцены, лауреат премий и автор платиновых хитов, известная своими коллаборациями с David Guetta и Tiësto.

Но и она в итоге на сцену LIVE ARENA в Москве не вышла. На экранах уже показали сделанную при помощи ИИ видеооткрытку участницы, а потом ведущие объявили: "Нам очень жаль сообщать, что по независящим от организаторов конкурса и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певицаVASSY не сможет выйти на сцену в рамках сегодняшней конкурсной программы. Грустно, когда политика вмешивается в мир, который принадлежит искусству, миру и человеческим чувствам".

Стоит заметить, что Vassy не присутствовала на общей фотографии с участниками конкурса, а в начале мероприятия не стали показывать ролик американской исполнительницы. Как сообщили организаторы конкурса, власти Австралии направили в адрес артистки официальную ноту, и поэтому она, как гражданка Австралии и США, не вышла на сцену. Вероятно, иначе потом ей бы не поздоровилось дома...

"Организатор готов оказать делегациям всю необходимую правовую и организационную поддержку при возникновении давления или ограничений, препятствующих их участию", – сообщили устроители песенного конкурса.

Но Соединенные Штаты Амеркии все равно остались участниками смотра – в составе жюри работает бывший фронтмен легендарных Deep Purple и Rainbow, автор более 60 альбомов Джо Линн Тернер.