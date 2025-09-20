Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса

Российские исследователи в составе международной команды сделали значительный шаг в области стоматологии, разработав инновационное покрытие для зубной эмали, способное эффективно защищать от кариеса.

Результаты их работы были опубликованы в уважаемом научном журнале Biomaterials Science. Это новое решение представляет собой многообещающий подход к борьбе с распространенной стоматологической проблемой.

Основой нового покрытия является нанокристаллический гидроксиапатит — ключевой минеральный компонент зубной эмали. Он обеспечивает прочность и устойчивость зубов к внешним воздействиям. В дополнение к гидроксиапатиту в состав покрытия входят соединения хинолина, известные своими антибактериальными свойствами. Эти компоненты работают в синергии, создавая на поверхности зуба защитную пленку, которая не только восстанавливает структуру эмали, но и препятствует образованию бактериального налета.

Процесс нанесения покрытия на зубы занимает всего 30 минут. После этого образуется прочная пленка, которая значительно снижает риск развития кариеса. В отличие от традиционных средств защиты, таких как фторсодержащие препараты, новое покрытие предлагает более долговечное решение, так как оно эффективно подавляет рост Streptococcus spp., бактерий, играющих ключевую роль в развитии кариеса.

Традиционные методы профилактики часто оказываются недостаточно эффективными в долгосрочной перспективе. Фторидные препараты могут не обеспечивать необходимую защиту и не обладают выраженными противомикробными свойствами. Новая разработка же не только защищает эмаль, но и активно борется с патогенными микроорганизмами.

В ходе испытаний было установлено, что прочность нового покрытия лишь немного уступает естественной эмали. Это означает, что оно может стать надежной альтернативой для защиты зубов, особенно для людей, подверженных риску кариеса. Ученые также планируют провести дополнительные исследования, чтобы оценить долговечность покрытия в условиях, приближенных к реальной клинической практике, и подтвердить его безопасность при длительном использовании.

Новая технология открывает новые горизонты в профилактике стоматологических заболеваний. Если дальнейшие исследования подтвердят ее эффективность и безопасность, это покрытие может стать важным инструментом в арсенале стоматологов и значительно улучшить качество жизни пациентов.