Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь

Сентябрь – это время, когда летнее тепло начинает постепенно уступать место холодным ночам и предзимним холодам. Важно заранее подготовить свой дом, дачу и участок к зимним условиям.

Те, кто займется этим сейчас, весной смогут насладиться порядком, а не разочарованием от поврежденных вещей. Многие откладывают уборку на более поздние месяцы, но опытные хозяева знают: сентябрь — идеальный момент для того, чтобы разобрать летние вещи и подготовить их к хранению.

Что убрать с дачи уже в сентябре

На даче за лето скапливается множество сезонных предметов, которые не стоит оставлять под открытым небом. Дождь и мороз могут быстро испортить их.

Садовая мебель

Пластиковые и деревянные стулья лучше убрать в сарай или накрыть плотным чехлом. Металлические предметы без защиты ржавеют, а деревянные — рассыхаются. Лайфхак: если нет готовых чехлов, используйте старые баннеры или плотную пленку.

Инструменты

Лопаты, грабли и тяпки необходимо очистить от грязи, смазать и убрать в сухое место. Это значительно продлит срок их службы.

Шланги и поливочные системы

Перед хранением обязательно слейте воду из шлангов, так как замерзшая вода может разорвать стенки. Скрутите шланг кольцами для удобства хранения.

Декор

Фигурки, фонарики и подвесные украшения лучше убрать в дом. Керамика и стекло зимой трескаются, а пластик тускнеет.

Балкон: что нельзя оставлять на нем зимой

Балкон часто превращается в склад, но не все вещи выдерживают морозные условия.

Комнатные растения

Даже самые стойкие цветы могут погибнуть при отрицательных температурах. Их следует заранее занести в дом.

Одежда и текстиль

Коврики, подушки и покрывала впитают влагу и быстро испортятся. Упакуйте их в плотные пакеты или пластиковые боксы для хранения.

Бытовая техника

Электроприборы боятся перепадов температуры. Хранение старой микроволновки или обогревателя на балконе до весны может привести к их поломке.

Стеклянные банки

Многие хранят заготовки на балконе, но даже утепленное помещение не всегда спасает от заморозков. Лучше перенести их в кладовку или подвал.

Дополнительные предметы для уборки

На открытом воздухе вещи портятся быстрее всего. Если хотите сохранить имущество, займитесь этим уже в сентябре.

Детские игрушки и бассейн

Пластиковые игрушки становятся хрупкими от мороза, а тканевые элементы могут заплесневеть. Перед хранением тщательно вымойте и высушите их.

Мангал и гриль

Металлические конструкции ржавеют на улице зимой, а чугун может треснуть из-за перепадов температур. Лучше убрать их в сарай или накрыть чехлом.

Лестницы и садовые тачки

Эти предметы быстро приходят в негодность под снегом. Храните их в сухом помещении или хотя бы под навесом.

Игровые зоны

Пластиковые горки и качели лучше разобрать и убрать на зиму. Металлические конструкции стоит обработать антикоррозийным средством.

Лайфхаки для правильного хранения

Чтобы весной не тратить деньги на новые вещи, важно правильно упаковать старые.

1. Используйте пластиковые контейнеры с крышками — они защитят от влаги и грызунов.

2. Подписывайте коробки, чтобы потом не искать нужный предмет среди множества пакетов.

3. Текстиль храните с мешочками лаванды — это поможет отпугнуть моль.

4. Мебель обматывайте укрывной пленкой, чтобы избежать накопления пыли и влаги.

Сентябрь — идеальный месяц для подготовки дома и участка к зиме. Если вы уберете все ненужное заранее, сможете сохранить имущество в целости и избежать лишних трат весной.