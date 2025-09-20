Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы

Аромат свежей выпечки, согревающий глинтвейн холодным вечером, пряная пенка на утреннем капучино. Есть специя, которая стала синонимом уюта и тепла. Мы добавляем ее в каши, десерты и напитки, будучи абсолютно уверенными в ее пользе. Ведь все знают о ее противовоспалительных и антиоксидантных свойствах.

Врачи и токсикологи все чаще предупреждают: та специя, которая стоит на кухне у 99% из нас, может содержать вещество, наносящее медленный, но верный удар по самому трудолюбивому органу нашего тела — печени. И речь идет о корице. Вернее, о том, что мы привыкли ею считать.

Два лица корицы: дорогая аристократка и ее опасный двойник

Ключевая проблема в том, что на полках магазинов под одним названием "корица" продаются два совершенно разных продукта.

Цейлонская корица (Cinnamomum zeylanicum или verum). Это "настоящая", благородная корица. Она обладает тонким, сладковатым, многогранным ароматом. Произрастает в основном на Шри-Ланке и в Индии. Она дорогая и встречается реже.

Кассия (Cinnamomum aromaticum или cassia). Ее еще называют "фальшивой" или индонезийской корицей. Это дешевый аналог, который заполнил мировой рынок. У нее более резкий, прямолинейный и менее изысканный запах. Именно ее вы, скорее всего, покупаете в ближайшем супермаркете.

Внешне они похожи, но их химический состав кардинально отличается. И в кассии содержится тот самый опасный компонент.

Главный враг — кумарин: что это такое и как он бьет по печени

Зовут этого "диверсанта" кумарин. Это натуральное ароматическое вещество, которое в малых дозах безопасно. Но в кассии его концентрация может быть в 100, а то и в 1000 раз выше, чем в настоящей цейлонской корице.

Чем опасен кумарин?

Он гепатотоксичен . Говоря простым языком, он ядовит для клеток печени. При регулярном употреблении продуктов с высоким содержанием кумарина печень начинает работать с перегрузкой, пытаясь нейтрализовать токсин.

Вызывает воспаление . Постоянное воздействие кумарина может приводить к хроническому воспалению и повреждению печеночной ткани. Исследования на животных и наблюдения за людьми показали прямую связь между высоким потреблением кассии и повышением уровня печеночных ферментов, что является маркером повреждения органа.

" Тихий убийца ". Самое страшное, что этот процесс протекает незаметно. Вы не почувствуете ничего плохого после булочки с корицей. Урон накапливается годами, медленно истощая ресурс вашей печени, что в итоге может привести к серьезным заболеваниям, таким как токсический гепатит.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) установило безопасную суточную норму потребления кумарина — всего 0,1 мг на 1 кг веса тела. Превысить ее, регулярно употребляя кассию, очень легко. Всего одна чайная ложка молотой кассии может содержать от 7 до 18 мг кумарина, что уже является токсичной дозой для взрослого человека.

Как отличить опасную корицу от безопасной прямо в магазине?

Это самое важное. Проверьте свои запасы и будьте внимательны при следующей покупке.

Если покупаете молотую корицу:

Читайте этикетку. Это единственный надежный способ. Ищите латинское название. Cinnamomum zeylanicum/verum — это безопасная цейлонская корица. Cinnamomum cassia/aromaticum — это кассия, которую стоит избегать или употреблять с большой осторожностью. Если производитель не указывает вид — это на 99% дешевая кассия.

Если покупаете палочки (это надежнее):

Посмотрите на цвет. Цейлонская корица имеет светлый, желтовато-коричневый оттенок. Кассия — темно-красная, бурая.

Оцените структуру. Палочка цейлонской корицы похожа на сигару или свиток пергамента — она многослойная, с тонкими, хрупкими слоями, легко ломается. Палочка кассии — это один толстый, очень твердый, грубый слой коры, закрученный внутрь. Сломать ее руками почти невозможно.

Понюхайте. Аромат цейлонской корицы — нежный и сладкий. Кассия пахнет гораздо резче и грубее.

Вывод: нужно ли выбрасывать всю корицу?

Не стоит впадать в панику. Речь идет не о полном отказе, а об осознанном выборе.

Проверьте свои запасы. Если у вас дома молотая корица без указания вида, скорее всего, это кассия. Используйте ее крайне умеренно — щепотку раз в неделю, а не по чайной ложке каждый день.

Покупайте правильно. Лучше всего покупать цейлонскую корицу в палочках и молоть ее самостоятельно по мере необходимости. Да, она дороже, но здоровье вашей печени стоит того.

Будьте осторожны с выпечкой. Имейте в виду, что в промышленных булочках, печенье и готовых смесях всегда используется самая дешевая кассия.

Любимый аромат уюта не должен становиться причиной серьезных проблем со здоровьем. Теперь, зная врага в лицо, вы можете сделать правильный и безопасный выбор.