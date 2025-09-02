Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка. Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное.