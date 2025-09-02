Иммунная система подсказывает риск психических нарушений у детей: что выяснили ученые

Как белки воспаления связаны с поведением?
Анализ показал, что определенные белки, участвующие в воспалительных процессах, могут указывать на риск психических нарушений:
- G-CSF коррелировал с повышенной тревожностью и эмоциональным дистрессом;
- GM-CSF ассоциировался с широким спектром проблем — от агрессивного поведения до общего усиления симптомов;
- IL-6 продемонстрировал защитный эффект: дети с более высоким уровнем этого белка реже сталкивались с нарушениями поведения.
Эти результаты стали первыми доказательствами того, что иммунная система может служить своеобразным индикатором эмоционального состояния ребенка при хронических болезнях.
Возможности для ранней диагностики
Если данные подтвердятся в дальнейших исследованиях, тестирование на воспалительные маркеры сможет помочь:
- заранее выявлять группы риска среди детей с хроническими заболеваниями;
- направлять их на профилактические программы и психологическую помощь до появления выраженных симптомов;
- сокращать время между возникновением проблемы и началом лечения.
Что планируют ученые дальше?
Команда продолжит наблюдать за детьми, чтобы изучить, как биологические факторы взаимодействуют с социальными условиями — средой, уровнем поддержки семьи, доступом к медицинской помощи. Такой комплексный подход позволит глубже понять механизмы формирования психических нарушений и разработать стратегии защиты детей, наиболее уязвимых к эмоциональному стрессу.