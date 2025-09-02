Стресс разрушает сердце изнутри: ученые раскрыли скрытый механизм

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе установили, что стресс способен изменять работу сердца на молекулярном уровне. Результаты опубликованы в журнале Molecular and Cellular Cardiology и подтверждают, что шум, перенаселенность, постоянное недосыпание и другие факторы городской среды ускоряют развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Как стресс запускает воспаление?

Эксперименты на животных показали: всего десяти дней интенсивного стресса достаточно, чтобы вызвать воспалительный процесс в сердце. Основная роль в этом механизме принадлежит мультибелковым комплексам — инфламмасомам NLRP3.

Эти комплексы реагируют на клеточный стресс. Активированные инфламмасомы высвобождают молекулы, повреждающие сердечную ткань. Воспаление нарушает согласованную работу клеток миокарда, повышая риск заболеваний.

Такое открытие объясняет, почему у людей, испытывающих хроническое напряжение, проблемы с сердцем возникают даже без выраженных симптомов.

Почему жители мегаполисов в группе риска?

Городская среда усиливает воздействие стрессоров:

постоянный шум и вибрации транспорта;

высокая плотность населения и нехватка личного пространства;

нестабильный режим сна из-за круглосуточной активности города;

загрязнение воздуха, провоцирующее дополнительные нагрузки на организм.

Все эти факторы способствуют активации инфламмасом, что ускоряет повреждение сердечных клеток.

Как снизить вред стресса для сердца?

Полностью исключить стресс невозможно, однако его влияние на сердце можно уменьшить. Исследователи подчеркивают важность мер, которые уменьшают воспалительные процессы:

нормализация режима сна;

регулярная физическая активность умеренной интенсивности;

создание тихой зоны отдыха даже в условиях города;

контроль уровня загрязнения воздуха в жилом пространстве.

Ученые отмечают: снижение уровня стресса — лучший способ защиты сердца, но при невозможности избежать стрессоров, необходимо искать способы минимизировать их вред.