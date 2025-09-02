Молния якобы уничтожила целую футбольную команду: новая версия загадочной истории

Трагедия, случившаяся на футбольном поле, привела к гибели 11 игроков одной команды прямо во время матча. Удар молнии стал причиной этой катастрофы, обвиняли в которой колдунов, армию и случайное стечение обстоятельств. Но вопрос о том, произошла ли эта история на самом деле, так и остался без ответа.

Футбольный матч в Конго: что известно

В октябре 1998 года в Демократической Республике Конго, которая тогда еще носила название Заир, во время игры молния ударила в поле. В результате погибли 11 футболистов команды гостей. Новость казалась одновременно ужасающей и невероятной. Первое сообщение об этом появилось в издании L’Avenir, которое на тот момент было молодым еженедельником, всего два года в печати. Сейчас газета выходит ежедневно, но тогда материалы публиковались на суахили, несмотря на профранцузскую ориентацию.

В конце прошлого века в ДР Конго царила полная анархия из-за Великой Африканской войны. Конфликт затрагивал всех, и люди пребывали в постоянном напряжении от происходящего вокруг. Среди этого хаоса вышла статья, которую другие местные СМИ не сочли значимой.

Версия с колдовством

Основной акцент в публикации делался не на самом ударе молнии, а на том, что катастрофа стала результатом местного шаманства, а не природной стихии. Подобные практики следовало осуждать, утверждали авторы, но никаких доказательств не приводилось.

Для Конго и многих африканских стран тема магии остается актуальной. Вера в ритуалы сохраняется, и наличие штатного колдуна считается нормой в крупных организациях, включая футбольные клубы. Истории о потусторонних силах в африканском футболе возникают регулярно. Сюжет, где одна команда обращается к шаману против другой, выглядит типичным. Однако ни шамана, ни других участников событий так и не представили публике.

Роль СМИ

В те годы в Конго работали представители крупных европейских СМИ, освещавших конфликт. Боевые действия быстро приелись корреспондентам, и такая необычная тема пришлась кстати. Большинство изданий просто перепечатали материал, не проверяя факты на месте из-за опасности поездок. Ссылки шли на первоисточник, что запустило вторую волну популярности.

Журналисты осторожно обходили тему военных действий. Возможность связи с нападением армии или случайной ракетой допускалась, но упор делался на молнию.

Интересно, что похожий инцидент без жертв произошел за пару месяцев до этого в ЮАР. Молния ударила в поле во время матча, все перепугались, но обошлось легкими травмами для игроков обеих команд. Этот случай зафиксировали на видео, и речь не шла об избирательном воздействии.

Интернет и новые теории

Через пару лет история ожила благодаря интернету. Сеть обожает загадки без доказательств, с элементами мистики и экзотики. Третья волна популярности держится до сих пор.

Французские источники внесли свою лепту, распространив версию более 20 лет назад. В 2014 году на Reddit попытались реконструировать события. Там оправдали шаманов, обвинив в трагедии металлические бутсы игроков одной команды, якобы притянувшие разряд. Позже это опровергли как физически невозможное, но идея разлетелась по сети.

Возможная связь с кино

Скорее всего, это была спланированная акция. В 2001 году вышел фильм "Видок" с Жераром Депардье, детектив с мистикой, где молния поражала тех, кто носил металлические предметы в одежде. Сюжет перекликается с теорией о бутсах. Фильм позиционировали как инновационное кино, так что рекламная кампания могла быть хитрой.

Связь между историей и фильмом остается неясной. Каждый может придерживаться своей версии. Это напоминает комбинацию мистического триллера, промо-акции и городской легенды. Футбол как раз для таких споров и существует. НО была ли эта история на самом деле, до сих пор остается загадкой.