Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Их эволюция продолжается с каждым годом.

Однако, что ждет нас в будущем? Глава компании Nothing, Карл Пей, поделился своими взглядами на то, каким будет смартфон будущего, в интервью изданию Wired. Его идеи о том, как технологии изменят наше взаимодействие с гаджетами, могут показаться революционными.

Карл Пей предсказывает, что в будущем приложения, как мы их знаем, могут исчезнуть. "Я считаю, что в будущем телефон будет иметь только одно приложение — его операционную систему", — утверждает он.

По мнению эксперта, операционная система станет универсальным инструментом для выполнения всех рутинных задач и развлечений. Это означает, что пользователям не придется загружать множество приложений для различных функций, так как все необходимые возможности будут интегрированы в ОС.

Одним из самых интересных аспектов видения Пея является использование нейросетей для предсказания действий пользователя. Он объясняет: "Система знает вашу ситуацию, время, место и расписание, и она подсказывает, что вам следует делать". Это означает, что смартфоны будущего смогут адаптироваться к привычкам владельца и предлагать решения еще до того, как пользователь сам осознает свою потребность. Например, если вы находитесь в пробке, устройство может предложить альтернативный маршрут или напомнить о запланированной встрече.

Пей описывает устройства будущего как "агентные, автоматизированные и проактивные". Это подразумевает, что смартфоны будут не просто инструментами для выполнения команд пользователя, но и активными помощниками, которые самостоятельно принимают решения на основе анализа данных. Такой подход значительно упростит жизнь пользователям и повысит эффективность взаимодействия с устройствами.

Несмотря на свои амбициозные прогнозы, Пей понимает, что концепция смартфонов без приложений может показаться слишком радикальной для современного потребителя. Он признает: "Если мы завтра уберем из наших смартфонов приложения, то их никто не купит". Тем не менее, он уверен, что такие устройства появятся в течение 7-10 лет. Это время необходимо для того, чтобы технологии развились до уровня, позволяющего реализовать его идеи.

В завершение своего выступления Карл Пей подчеркнул важность внедрения инноваций в индустрию. Он считает, что крупнейшие компании, такие как Apple, стали менее интересными и инновационными.