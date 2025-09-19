Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста

Актер, режиссер, худрук театра, политический деятель и просто светлый человек Сергей Пускепалис трагически ушел из жизни в 2022-м. Ему было всего 56 лет – столько планов, надежд стремлений впереди... Автоавария близ Ростова Ярославской области все оборвала в один миг.

Похоронили Заслуженного артиста России на городском кладбище Железноводска возле родителей – в этом городе-курорте Сергея Витауто жил с 14 лет. Сегодня городской дворец культуры Железноводска носит имя Пускепалиса. А внутри работает мемориальный музей знаменитого актера.

В нем воссоздан рабочий кабинет Пускепалиса из Ярославского театра драмы, в котором он сначала была главным режиссером, а потом и художественным руководителем. Книжный шкаф, милые сердцу сувениры, повседневные костюмы и одежда из фильмов, театральные и кинонаграды – здесь собраны любимые вещи актера. Многие передела в музей его вдова Елена Петрова, но и есть подарки режиссера Веры Сторожевой, в чьих картине "Мой парень – ангел", сериалах "Развод" и "Шифр" снимался Пускепалис.

Вот в витрине рубашка моряка Сергея Витауто, в которой он служил в 1985-1988 года в ВМФ СССР в Североморске. А вот – осколок тарелки, которую, традиционно, перед началами съемок разбивают киношники. Это был фильм "Портной из Бруклина", роль агента страховой компании Майкла Дарка в которой стала для Пускепалиса одной из последних...

Музей Пускепалиса получился очень трогательный, светлый, душевный. Таким, каким был при жизни и сам актер.