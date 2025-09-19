"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо

Ирина Аллегрова уже несколько лет не дает сольных концертов. Выступает она лишь в сборных программах и в основном с песнями патриотического толка. Поэтому когда на недавней "Новой волне" в Казани певица представила две лирические премьеры на музыку Игоря Крутого, радости ппоклонников не было предела – ведь в этих композициях они узнали ту Аллегрову, которую всегда любили. Настоящее чудо!

Сотрудничество Игоря Крутого и Ирины Аллегровой началось еще в 1996 году. Несколько совместных программ, множество хитов появились за эти три десятилетия. И сегодня Крутой – это единственный, кажется, в шоу-бизнесе авторитет для императрицы российской сцены. "Я звоню ей и просто говорю: "Ирусик, есть хорошая песня!" – смеется Игорь Крутой. Она не отказывает и когда маэстро приглашает ее на "Новую волну", и когда зовет на "Песню года". Не возражала и сейчас, когда Крутой предложил ей записать красивую песню "У окна".

"Игорь приехал в гости, показал мне три песни сразу, – рассказала Ирина Александровна. – "У окна" – потрясающая: возьму смелость назвать себя актрисой. Есть вокалист, певец. А есть синтез жанров на сцене... Я выросла в театре. И в этой песне "У окна" мне безумно интересны два образа, которые можно сыграть! Плюс эта композиция настолько мила, – обратите внимание, не "миленькая", а именно мила, – когда в ней мИло абсолютно все!.."

Красивым получился и клип на этот хит – снял его Евгений Курицын, который работал с Алсу, A`Studio, Алексеем Чумаковым, Ольгой Кормухиной. "У нас прекрасные исполнители, два талантливых актера, Анна Лейбина и Евгений Толоконцев, которым удалось гармонично воплотить образы своих героев, – говорит режиссер. – Очень комфортно было работать с Игорем Яковлевичем и Ириной Александровной, композитором и исполнительницей песни. Это самые классные творческие люди, вовлеченные и понимающие: с ними интересно и легко обсуждать любые задачи. Имея богатый опыт, они ч6тко понимают, что именно хотели бы видеть в результате работы".