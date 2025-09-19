Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне

Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне
1199

Мы тщательно выбираем матрасы, одеяла и даже постельное белье, но часто забываем о главном архитекторе нашего ночного отдыха – подушке.

Неправильно подобранная подушка — это не просто дискомфорт. Это прямой путь к хроническим болям, зажимам в позвоночнике и поверхностному сну. Хватит спать кое-как. Это простое руководство поможет вам разобраться в мире подушек и найти ту единственную, которая подарит вам по-настоящему сладкий и крепкий сон.

Определите вашу главную позу сна

Это самый важный пункт, от которого зависит 90% успеха. Ваша основная задача — выбрать подушку, которая будет удерживать голову, шею и позвоночник на одной прямой линии, без изгибов и напряжения.

Если вы спите на боку

Ваша задача: заполнить пространство между ухом и плечом, чтобы голова не "проваливалась" вниз и не изгибалась вверх.

Идеальная подушка: высокая и упругая. Она должна быть достаточно жесткой, чтобы поддерживать вес головы всю ночь. Высота подушки должна примерно соответствовать ширине вашего плеча.

Лайфхак: лягте на подушку в своей обычной позе. Если вы инстинктивно подкладываете под нее руку — подушка слишком низкая.

Если вы спите на спине

Ваша задача: поддерживать естественный изгиб шеи, не позволяя голове слишком сильно запрокидываться назад или прижиматься к груди.

Идеальная подушка: средней высоты и средней жесткости. Хорошо подойдут модели с небольшим валиком под шеей или анатомической формы, которые обеспечивают дополнительную поддержку.

Лайфхак: если ваш подбородок смотрит в потолок — подушка слишком низкая. Если он прижат к груди — слишком высокая.

Если вы спите на животе

Ваша задача: минимизировать неестественный изгиб шеи. Врачи считают эту позу наименее здоровой для позвоночника, но если вы не можете от нее отказаться, правильная подушка критически важна.

Идеальная подушка: максимально низкая и мягкая, почти плоская. Иногда ее называют "подушка-блинчик". Многие спящие на животе и вовсе могут обходиться без подушки под головой, подкладывая ее под живот для выравнивания позвоночника.

Лайфхак: попробуйте специальные подушки в форме звезды или бабочки — они позволяют дышать, не поворачивая голову на 90 градусов.

Выберите правильный наполнитель

Сравнительная таблица наполнителей для подушек

НаполнительПлюсы (+)Минусы (-)Лучше всего подходит для:
Пена с эффектом памяти (Memory Foam)• Идеально подстраивается под контуры тела
• Обеспечивает отличную ортопедическую поддержку
• Долговечная, не теряет форму
• Не вызывает аллергии		• Может быть жарко (плохо вентилируется)
• Может иметь химический запах вначале
• Медленно восстанавливает форму		Спящих на боку и спине; людей с болями в шее и позвоночнике.
Натуральный латекс• Упругий и эластичный, быстро восстанавливает форму
• Отлично вентилируется (не жарко)
• Гипоаллергенный, не заводятся клещи
• Очень долговечный		• Высокая цена
• Может показаться слишком “пружинистым”		Практически всех, но особенно для спящих на боку и спине, кто ценит упругую поддержку и натуральность.
Гречишная лузга• Жесткая ортопедическая поддержка
• Подстраивается под форму головы (эффект “песка”)
• Отлично “дышит”, сохраняет прохладу
• Можно регулировать высоту, убрав часть наполнителя		• Тяжелая
• Шуршит при каждом движении
• Требует привыкания		Любителей жестких подушек; спящих на боку; людей, которые сильно потеют во сне.
Пух и перо• Очень мягкая, легкая и воздушная
• Легко взбивается и меняет форму
• Хорошо сохраняет тепло
• Создает ощущение роскоши и уюта		• Плохая поддержка для шеи
• Может вызывать аллергию и быть средой для клещей
• Требует постоянного взбивания и специального ухода		Спящих на животе; тех, кто любит “утопать” в подушке и не нуждается в сильной поддержке.
Синтетические наполнители (холлофайбер, синтепух)• Низкая цена
• Абсолютно гипоаллергенные
• Простой уход (можно стирать в машинке)		• Быстро сваливаются и теряют объем (1-2 года)
• Обеспечивают слабую поддержку
• Могут накапливать влагу		Людей, склонных к аллергии; в качестве гостевого или бюджетного варианта; для тех, кто часто меняет подушки.

Учитывайте жесткость вашего матраса

Это неочевидный, но важный нюанс.

На мягком матрасе ваше тело "тонет" глубже, поэтому расстояние от головы до матраса уменьшается. Вам понадобится более низкая подушка.

На жестком матрасе тело лежит на поверхности, поэтому для заполнения пространства между шеей и кроватью нужна подушка повыше.

И еще 3 важных правила:

  • тестируйте перед покупкой. Если есть возможность, прилягте на подушку в магазине прямо в той позе, в которой вы спите. 5-10 минут будет достаточно, чтобы понять, удобно ли вам.
  • у подушек есть "срок годности". В среднем, подушку нужно менять каждые 1.5-2 года (синтетические — чаще, из латекса и пены — реже). Старая, свалявшаяся подушка — ваш враг.
  • не экономьте на сне. Хорошая подушка — это не расход, а инвестиция в ваше здоровье, продуктивность и хорошее настроение на каждый день.

Выбор идеальной подушки — это не сложная наука, а акт заботы о себе. Определите свою позу сна, выберите подходящую высоту и наполнитель, и вы удивитесь, насколько глубоким и восстанавливающим может быть ваш сон. Инвестируйте в свой отдых — и каждое утро вы будете просыпаться победителем, готовым к новому дню.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2025, 14:36
Фото: freepik.com
РБК / Стиль✓ Надежный источник

По теме

Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин

Почему в 3 часа дня нас клонит в сон? Это не лень, а "циркадный провал": что с этим делать

Почему нельзя спать напротив зеркала? Объяснение ученых – и это не мистика

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком
В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка. Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное.

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье