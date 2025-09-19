4 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Понедельник 20 октября

17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога
4 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому

4 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому
1233

Если вы чувствуете себя потерянным в лабиринте чужих ожиданий и своих сомнений, возможно, пришло время обратиться к мудрости Востока.

Существует красивая и глубокая японская концепция под названием "Икигай". Буквально это можно перевести как "то, что заставляет вас просыпаться по утрам с радостью". Это не просто работа или хобби, а ваш личный компас, указывающий на точку пересечения талантов, страстей и потребностей мира. И найти его может каждый.

Что такое Икигай?

Икигай — это философия, зародившаяся на Окинаве, японском острове, известном своими долгожителями. Исследователи обнаружили, что секрет их долгой и счастливой жизни кроется не только в диете и климате, но и в наличии у каждого своего икигай — дела жизни, которое придает каждому дню смысл.

Это не что-то грандиозное, вроде спасения мира. Икигай может быть у плотника, который обожает работать с деревом, у учительницы, которая видит свое призвание в воспитании детей, или у садовода, который находит радость в выращивании цветов для своей деревни.

Метод поиска икигай заключается в честном ответе на четыре главных вопроса, которые образуют четыре пересекающихся круга. Ваш икигай находится в самом центре, в сердце этих кругов.

Четыре круга: карта к вашему внутреннему сокровищу

Чтобы начать поиск, возьмите лист бумаги и нарисуйте четыре больших пересекающихся круга. Каждый круг — это ответ на один важный вопрос.

Круг 1: что вы любите делать?

Ответьте на этот вопрос максимально честно, отбросив мысли о том, "прилично" ли это, "полезно" ли и можно ли на этом заработать. Это сфера ваших искренних интересов.

  • Что вы готовы делать бесплатно, просто ради удовольствия?
  • О чем вы можете говорить часами?
  • Чем вы увлекались в детстве, пока взрослые не сказали, что это "несерьезно"?
  • Что заставляет вас терять счет времени?

Запишите все, что приходит в голову: от "гулять в лесу" и "играть в видеоигры" до "читать исторические романы" и "помогать друзьям советом".

Круг 2: в чем вы сильны?

Это то, что у вас получается хорошо, возможно, даже лучше, чем у других. Речь не только о профессиональных навыках, но и о личных качествах.

  • За какой помощью к вам чаще всего обращаются друзья, родные или коллеги?
  • Что вам дается легче, чем остальным?
  • Какие навыки вы приобрели за свою жизнь (коммуникация, организация, аналитика, творчество)?
  • В чем вы бы могли научить других?

Возможно, вы прекрасно организуете мероприятия, отлично успокаиваете людей, виртуозно печете пироги или легко находите информацию в интернете. Запишите все свои сильные стороны.

Круг 3: что нужно миру?

"Мир" здесь — это не все человечество. Это может быть ваша семья, ваш район, ваш город, ваша профессиональная сфера или интернет-сообщество.

  • Какую проблему вокруг себя вы хотели бы решить?
  • Чего, по-вашему, не хватает людям?
  • В чем вы могли бы сделать жизнь окружающих хоть немного лучше?
  • Какие глобальные или локальные тенденции вас волнуют?

Это может быть что угодно: от "помощи пожилым соседям" и "создания уюта в доме" до "борьбы с загрязнением" или "обучения людей финансовой грамотности".

Круг 4: за что вам могут платить?

Это самый прагматичный круг, связывающий ваши внутренние устремления с реальностью.

  • Какие из ваших навыков и талантов востребованы на рынке?
  • За решение каких проблем люди готовы платить деньги?
  • Существуют ли профессии, связанные с тем, что вы любите и умеете?
  • Изучите рынок, посмотрите на вакансии, подумайте о фрилансе или создании собственного дела.

Точка пересечения: как найти свой Икигай

Теперь самое интересное. Посмотрите на свои списки.

Пересечение "Люблю" и "Умею" — это ваша Страсть.

Пересечение "Умею" и "Платят" — это ваша Профессия.

Пересечение "Платят" и "Нужно миру" — это ваше Призвание.

Пересечение "Нужно миру" и "Люблю" — это ваша Миссия.

Но по-настоящему счастливым и реализованным человек чувствует себя там, где пересекаются все четыре круга. Это и есть ваш Икигай.

Например, вы любите печь (страсть), у вас это отлично получается (талант), людям нужны качественные и вкусные десерты (нужно миру), и они готовы за это платить (профессия). Ваш икигай — стать кондитером.

Как начать поиск прямо сейчас?

Не торопитесь. Поиск икигай — это не спринт, а марафон. Дайте себе время на размышления.

Будьте честны с собой. Не пишите то, что от вас ожидают другие.

Начинайте с малого. Ваш икигай не обязан менять мир. Он должен менять ВАШ мир.

Экспериментируйте. Пробуйте новое, чтобы лучше понять, что вы любите и в чем сильны.

Икигай — это не далекая и недостижимая мечта. Это ваш внутренний компас, который уже есть внутри вас. Нужно лишь найти в себе смелость задать правильные вопросы и честно на них ответить. Этот путь самопознания может стать самым увлекательным путешествием в вашей жизни, в конце которого вы найдете не просто работу, а смысл, радость и гармонию. Ваш икигай ждет, чтобы вы его нашли.

19 сентября 2025, 12:08

19 сентября 2025, 12:08
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

3 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком
В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка. Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное.

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

