"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости

Анастасия Волочкова, прима-балерина с репутацией эпатажной натуры, всегда отличалась прямотой в высказываниях. Недавно в беседе на YouTube-канале Веры Ганеевой артистка затронула темы, которые редко поднимают публично, – от предпочтений в организации собственного ухода до личных обид и уроков жизненного пути.

Предпочтения в организации прощания

Артистка подробно описала, как представляет себе церемонию. Белоснежный гроб с золотой патиной, где имя выгравировано с изысканной грацией, станет центральным элементом. На крышке планируется изображение лебедя – символа балета и личной элегантности. Вокруг все должно утопать в белых розах, создавая атмосферу чистоты и покоя. Важным акцентом станут пуанты на ногах, напоминание о многолетней преданности сцене.

Волочоква так и сказала: "Дайте мне умереть спокойно".

Такие детали отражают характер Волочковой: стремление к совершенству даже в самых интимных аспектах жизни. Это не просто фантазия, а осознанный выбор, подчеркивающий связь с искусством.

Решительный отказ от кремации

Одним из ключевых моментов беседы стал категорический запрет на кремацию. Артистка подчеркнула желание сохранить тело нетронутым, чтобы оно осталось в естественном виде. Эта позиция связана с глубоким уважением к физической оболочке, которая пережила годы тренировок и выступлений. Волочкова выразила надежду, что близкие учтут пожелание и не вмешаются в этот процесс.

Боль от разрыва с семьей

Не обошли стороной и семейные конфликты, которые давно тяготят артистку. Обида на дочь Ариадну и мать Тамуру Владимировну накопилась из-за скрытой второй свадьбы Ариши и последующей блокировки в соцсетях. Волочкова почувствовала предательство, особенно остро переживая отсутствие заботы о здоровье – ни звонка, ни вопроса о самочувствии после травм.

В эмоциональном порыве артистка заявила, что в ее жизни больше нет места для таких отношений. Это решение, хоть и болезненное, помогает сосредоточиться на себе и творчестве. Несмотря на хейт в сети, балерина сохраняет стойкость, отмахиваясь от критиков фразой о том, что их мнение не стоит внимания.

Формула стойкости в испытаниях

Беседа перешла к более вдохновляющим темам, когда Волочкова поделилась взглядом на успех. Как человек, пришедший в балет без природных данных, она стала премьером Большого театра благодаря упорству. Это путь, полный испытаний, но именно он формирует характер.

Артистка убеждена: для молодежи и зрелых людей важно не сдаваться перед трудностями. Пример ее жизни показывает, что цели достижимы через действие, а не ожидание. Вспоминая наставления педагога Ольги Ченчиковой, Волочкова подчеркивает: простые правила, вроде дисциплины в питании и тренировках, приводят к большим результатам.

Эти размышления особенно ценны для тех, кто сталкивается с потерями или сомнениями. Балерина, пережившая скандалы и травмы, остается опорой, напоминая о силе человеческого духа. Ее слова мотивируют двигаться вперед, сохраняя достоинство в любом вихре событий.