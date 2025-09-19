Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый

Усталость, бледность, желание съесть что-то странное, например, сосульку? Эти, на первый взгляд, несвязанные симптомы могут указывать на железодефицитную анемию – самое распространенное нарушение кроветворения в мире.

В своей программе на канале "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как с помощью правильного питания можно не только восполнить дефицит железа, но и предотвратить его развитие.

Как заподозрить дефицит железа? Народные тесты от доктора

Прежде чем бежать в лабораторию, можно обратить внимание на необычные сигналы организма. Доктор Мясников поделился двумя простыми способами самодиагностики, которые должны насторожить.

"Свекольный тест". Съешьте немного свеклы. Если после этого моча окрасилась в бледно-розовый цвет, это может быть признаком нехватки железа. При достаточном уровне микроэлемента цвет мочи, как правило, не меняется.

Тяга ко льду. Если вы или ваш ребенок постоянно хотите погрызть лед или сосульку, это один из классических симптомов анемии.

"Если дети тянут в рот сосульку, то надо не ругать, а пойти и сделать общий анализ крови. У ребенка могут быть глисты или малокровие", — подчеркнул Мясников.

Важно: эти методы — лишь повод обратить внимание на свое здоровье. Единственный точный способ подтвердить диагноз — сдать общий анализ крови и анализ на ферритин.

Почему возникает дефицит железа: главные причины

По словам доктора Мясникова, чаще всего мы сами лишаем свой организм важного микроэлемента, даже не подозревая об этом.

Несбалансированное питание. Особенно это касается строгих вегетарианцев.

"Да, в брокколи, яблоках, шпинате и спарже много железа, однако это еще не значит, что оно хорошо усваивается", — поясняет врач.

Железо из растительных продуктов (негемовое) усваивается организмом гораздо хуже.

Продукты-антагонисты. Ряд продуктов мешает всасыванию железа в желудке. Главные из них — чай, хлопья и продукты с высоким содержанием кальция, например, яйца и молочные продукты. Это не значит, что их нужно исключить, но употреблять их стоит отдельно от железосодержащей пищи.

Прием некоторых лекарств. Препараты для снижения кислотности желудка (омепразол, пантопразол, обычные таблетки от изжоги) и некоторые лекарства от гипертонии могут серьезно ухудшать усвоение железа.

Проблемы с ЖКТ. Причиной номер один эрозивного гастрита является бактерия Helicobacter pylori. Этот гастрит часто сопровождается мелкими кровопотерями, которые незаметно, но верно ведут к анемии.

"Железное меню": что и как правильно есть для поднятия гемоглобина

Основное правило, по словам доктора Мясникова, — выбирать продукты, в которых железо находится в легкоусвояемой (гемовой) форме.

Чемпионы по содержанию "правильного" железа:

Мясо и субпродукты. Красное мясо, а особенно печень, почки и легкие — это самые богатые и эффективные источники железа. "Мясо, наверное, самый богатый по микроэлементам и витаминам продукт", — отметил врач.

Рыба. Также содержит гемовое железо, которое отлично всасывается.

Важно: растительные источники железа (гречка, яблоки, шпинат) тоже полезны, но они не могут быть основной стратегией в борьбе с анемией.

Секретный помощник: как улучшить усвоение железа в разы

Даже самую полезную пищу можно сделать еще эффективнее. Есть простой продукт, который помогает железу усваиваться, — это витамин C.

"Запивайте еду или препараты с железом апельсиновым соком", — порекомендовал Александр Мясников.

Аскорбиновая кислота (витамин С) в несколько раз повышает всасываемость железа, особенно из растительных источников. Поэтому добавлять в рацион цитрусовые, квашеную капусту, болгарский перец и отвар шиповника — отличная идея.

Борьба с железодефицитной анемией начинается на вашей тарелке. Сделайте акцент на красном мясе и субпродуктах, не сочетайте их с чаем и молочными продуктами, а в качестве "помощника" используйте продукты, богатые витамином С. Эти простые правила помогут вам вернуть бодрость и хорошее самочувствие.