Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку

Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку
1310

Клетчатка – это не просто "балласт" в еде. Это пищевые волокна, которые не перевариваются нашими ферментами, но являются ключевым топливом для полезной микробиоты кишечника. И именно она в ответ отвечает за наше здоровье. Недостаток клетчатки – частая, но очень опасная ошибка питания. Давайте разберемся вместе с гастроэнтерологом Вероникой Корниловой, зачем она нам нужна и что будет, если ее не хватает.

1. Нет запоров — нет проблем

Запор — одна из самых распространенных жалоб у современных людей. И в большинстве случаев он связан с тем, что в рационе мало клетчатки. Достаточное количество волокон делает стул мягким, регулярным и не требует применения слабительных. Врачи часто назначают препараты на основе псиллиума или фитомуцила. Но эффективность клетчатки напрямую зависит от воды: нужно выпивать не менее 30 мл жидкости на килограмм веса в день. В жару и при физической нагрузке эта цифра должна быть еще выше.

2. Поддержка микрофлоры

Клетчатка — это пребиотик, то есть пища для нашей "полезной армии" бактерий. Чем их больше и чем они разнообразнее, тем меньше шансов у патогенной флоры закрепиться в кишечнике. Важно понимать: бороться нужно не столько с "плохими" микробами, сколько поддерживать "хороших". Только так микробиота способна защищать нас и сохранять баланс внутренней среды.

3. Снижение риска рака кишечника

Колоректальный рак — одно из самых распространенных онкологических заболеваний, особенно после 40 лет. Доказано: достаточное количество клетчатки снижает риск его развития. В день стоит съедать 5–6 порций продуктов с пищевыми волокнами. Лучшие источники — свежие овощи, фрукты, бобовые и отруби. Особенно полезны продукты без термической обработки: груша, яблоко, киви, морковь, свекла, кукуруза, сухофрукты и зелень.

4. Контроль аппетита

Клетчатка быстро дает чувство сытости за счет того, что впитывает воду и увеличивается в объеме. В результате вы дольше не чувствуете голода, реже тянетесь к перекусам и легче контролируете вес.

5. Холестерин под контролем

Пищевые волокна частично связывают холестерин и выводят его через кишечник. Чем больше клетчатки в рационе, тем меньше нагрузка на сосуды и сердце.

А если клетчатка не подходит?

Многие жалуются: стоит добавить в рацион овощи или отруби — и появляются вздутие, дискомфорт или даже боли. Важно понимать: проблема не в самой клетчатке, а в состоянии ЖКТ.

Желчеотток. Желчь — мощный естественный антисептик кишечника. При ее дефиците в тонком кишечнике развивается избыточный бактериальный рост. Это проявляется вздутием, нестабильным стулом и плохой переносимостью клетчатки. На УЗИ часто находят "сладж", хлопья или сгустки. Для нормализации желчеоттока врачи назначают препараты из группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчета 12–15 мг/кг в течение 4–8 недель.

Микробиота. Если флора в дисбалансе, клетчатка усваивается плохо. Чтобы помочь кишечнику, нужно ограничить простые углеводы: сахар, сладости, хлебобулочные изделия, картофель, белый рис, макароны. Эти продукты при частом употреблении "кормят" патогенные бактерии и грибы.

Кишечные антисептики. В случаях, когда диета и коррекция желчеоттока не помогают, врачи назначают специальные препараты, "очищающие" кишечник, например, альфа-нормикс.

Что в итоге?

Клетчатка — это не про "правильное питание ради фигуры". Это про здоровье кишечника, крепкий иммунитет, чистые сосуды и даже профилактику рака.

Смертельно опасная ошибка, которую совершают многие, — недоедание клетчатки. Чтобы ее избежать, каждый день включайте в рацион хотя бы 4–5 порций овощей, фруктов или бобовых, отдавая предпочтение свежим и необработанным продуктам.

19 сентября 2025, 06:26
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

