Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей

Идеальные волосы, как в рекламе шампуня. Крепкие ногти, которые не ломаются. Сияющая кожа, не нуждающаяся в фильтрах. Индустрия красоты построила целую империю на обещании, что всего этого можно достичь с помощью одной "волшебной таблетки". Имя этой таблетки вы точно знаете.

Она стоит на полках всех аптек и магазинов здорового питания. Бьюти-блогеры поют ей оды. Маркетологи называют ее "витамином красоты". Речь идет о биотине, также известном как витамин B7. Но что, если мы скажем вам, что для 9 из 10 людей, покупающих его, это просто дорогие и бесполезные леденцы? Научные данные все чаще подтверждают: король-то голый.

Как Биотин стал "звездой"

Для начала, справедливости ради: биотин — действительно важный витамин. Он участвует в обмене веществ, помогая нашему телу преобразовывать пищу в энергию. И да, тяжелый дефицит биотина действительно приводит к печальным последствиям: выпадению волос, ломкости ногтей и кожным высыпаниям.

Именно на этом факте маркетологи и построили гениальную логическую ловушку: "Если нехватка биотина вызывает проблемы с волосами, значит, избыток биотина сделает их сказочно красивыми!"

Миллионы людей попались на эту маркетинговую удочку. Мы начали принимать биотин в огромных дозировках — 5000, 10 000 мкг, что в сотни раз превышает суточную норму (которая составляет всего около 30 мкг). Но наука говорит, что это так не работает.

Неудобная правда: почему для большинства это пустая трата денег

1. Дефицит биотина — огромная редкость

Это главный аргумент. В отличие от витамина D, нехватка которого встречается повсеместно, дефицит биотина у здорового человека практически невозможен. Почему?

Он есть везде. Биотин содержится в десятках продуктов, которые мы едим каждый день: яйца (особенно желток), орехи, семечки, лосось, авокадо, батат, печень.

Его производят наши бактерии. Кишечная микрофлора сама синтезирует для нас некоторое количество биотина.

Чтобы заработать реальный дефицит, нужно либо иметь редкое генетическое заболевание, либо месяцами питаться исключительно сырыми яичными белками (они содержат вещество, блокирующее усвоение биотина). Для всех остальных его более чем достаточно.

2. Ваше тело — не копилка

Представьте, что вы пытаетесь налить воду в уже полный стакан. Что произойдет? Вся лишняя вода просто выльется. То же самое происходит с биотином.

Биотин — это водорастворимый витамин. Организм не умеет его накапливать. Он берет крошечную дозу, которая ему нужна для работы, а все остальное — те самые 5000 или 10 000 мкг из вашей дорогой добавки — просто выводит с мочой в течение нескольких часов. Вы в буквальном смысле смываете свои деньги в унитаз.

3. Нет убедительных доказательств

Исследования, которые показывают впечатляющие результаты от приема биотина, проводились на людях с изначальным дефицитом. Для здоровых людей, у которых нет нехватки B7, не существует ни одного авторитетного научного исследования, которое бы доказывало, что мегадозы биотина делают волосы гуще, ногти крепче, а кожу — чище.

Скрытая опасность: когда "бесполезно" превращается во "вредно"

"Ну и что, — скажете вы, — пусть бесполезно, но ведь не вредно?" К сожалению, не все так просто.

Главная опасность высоких доз биотина, подтвержденная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), — это искажение результатов анализов крови.

Прием биотина может серьезно повлиять на показатели гормонов щитовидной железы и, что самое страшное, на уровень тропонина — ключевого маркера сердечного приступа. Это означает, что человек с реальным инфарктом может получить ложноотрицательный результат анализа, что приведет к неправильному диагнозу и потере драгоценного времени.

Что же делать, если волосы и ногти — не в лучшей форме?

Если вы недовольны состоянием своих волос, кожи или ногтей, не бегите за баночкой биотина. Вместо этого:

Сдайте анализы. Проблемы могут быть вызваны дефицитом железа (ферритина), цинка, проблемами с щитовидной железой или гормональным дисбалансом. Это выяснит врач, а не блогер.

Проблемы могут быть вызваны дефицитом железа (ферритина), цинка, проблемами с щитовидной железой или гормональным дисбалансом. Это выяснит врач, а не блогер. Сбалансируйте рацион. Убедитесь, что вы получаете достаточно белка (строительного материала для волос и ногтей), полезных жиров и других витаминов.

Убедитесь, что вы получаете достаточно белка (строительного материала для волос и ногтей), полезных жиров и других витаминов. Обратите внимание на образ жизни. Стресс, недостаток сна и вредные привычки бьют по красоте сильнее, чем любой авитаминоз.

Биотин — это классический пример того, как грамотный маркетинг может создать культ вокруг совершенно обычного вещества. Он жизненно необходим, но нужен нам в микроскопических дозах, которые мы с лихвой получаем из еды. Покупая добавки с биотином, большинство из нас не инвестирует в свою красоту, а лишь платит "налог на надежду", спонсируя индустрию, которая продает нам воздух.