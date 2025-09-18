Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва

Легендарная певица Мадонна объявила о выходе своего нового танцевального альбома, который запланирован на 2026 год.

Эти новости уже получили широкое освещение в СМИ, включая авторитетное издание Variety, которое цитирует заявление самой артистки. Важным дополнением к анонсу стало сообщение о возвращении Мадонны на лейбл Warner Records — компанию, с которой она сотрудничала в начале своей карьеры, но покинула почти двадцать лет назад.

Это соглашение знаменует для Мадонны не только новую творческую веху, но и своеобразное возвращение к истокам. В 1982 году певица подписала контракт с дочерним лейблом Warner Records — Sire Records, который сопровождал ее первые 25 лет на музыкальной сцене. В официальном заявлении Мадонна поделилась своими чувствами по поводу этого партнерства:

"Когда я была молодой артисткой в Нью-Йорке и заключала контракт всего на три сингла, мне казалось, что моя жизнь изменится навсегда. И я была права. Warner Records всегда был для меня не просто лейблом, а настоящим партнером. Я счастлива вновь вернуться и с нетерпением жду новых музыкальных открытий, неожиданных поворотов и даже возможных провокаций, важных для общества".

Новый альбом певицы, название которого пока не разглашается, станет долгожданным для поклонников — ведь с момента выхода предыдущего сборника прошло семь лет. В работе над ним Мадонна вновь объединит усилия с диджеем и продюсером Стюартом Прайсом, известным своим вкладом в создание альбома "Confessions on a Dance Floor" 2005 года. Этот проект был высоко оценен критиками и поклонниками и занял важное место в истории современной поп-музыки.

Такое сотрудничество гарантирует, что альбом сохранит фирменный танцевальный стиль Мадонны, но при этом привнесет новое звучание, отвечающее современным трендам и настроениям.

Том Корсон и Аарон Бей-Шак, совладельцы Warner Records, подчеркнули важность возвращения Мадонны для лейбла:

"Для нас большая честь снова приветствовать Мадонну дома. Она — не просто артистка, а икона и новатор, человек, который сломал множество правил и стал главным культурным явлением своего времени. На протяжении десятилетий Мадонна не только формировала звучание мировой поп-музыки, но и трансформировала культуру в целом своим видением и бесстрашием. Это соглашение — исторический момент полного круга, возвращающий легенду туда, где всё начиналось, и символизирующий новую эру ее творчества и влияния".

Возвращение Мадонны на Warner Records и выпуск нового танцевального альбома — значимое событие в музыкальном мире. Семилетний перерыв не означает остановки творчества, а скорее переход в новую фазу, где опыт и новаторство сочетаются с энергией и свежими идеями.