Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году?

С наступлением осени температура воздуха в Москве и Санкт-Петербурге постепенно снижается, и каждый год актуальным становится вопрос о начале отопительного сезона. Сроки подачи тепла не закреплены в календаре и зависят от фактических погодных условий. Решение принимается городскими властями на основании установленных нормативов.

Когда дадут тепло в Москве?

В Москве отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд. Этот показатель закреплен санитарными нормами и считается границей, при которой естественного обогрева помещений недостаточно.

После выхода распоряжения мэрии тепло подается в течение пяти суток. В первую очередь подключают социальные объекты — школы, детские сады, больницы, а затем жилые дома и промышленные предприятия.

По данным прошлых лет.

в 2024 году отопление включили 7 октября,

в 2023 году — 3 октября,

в 2022 году — 18 сентября,

в 2021 году — 13 сентября.

Прогнозы синоптиков на 2025 год предполагают, что отопительный сезон может начаться в столице в первой декаде октября.

Когда начнется отопление в Санкт-Петербурге?

В Северной столице действуют те же нормативы: при устойчивом снижении среднесуточной температуры до +8 °C и ниже в течение пяти суток подряд начинается подача тепла в дома.

В 2024 году отопление в Петербурге включили 14 октября, в 2023 году — 6 октября, в 2022 году — 3 октября, в 2021 году — 20 сентября. По предварительным прогнозам, в 2025 году запуск системы ожидается в интервале с конца сентября до середины октября.

Как готовятся к отопительному сезону?

Перед подачей тепла коммунальные службы проводят профилактические мероприятия:

проверяют состояние тепловых сетей и ремонтируют изношенные участки;

промывают стояки и проверяют давление в системе;

тестируют оборудование для предотвращения аварий в пиковые нагрузки.

В жилых домах проводится опрессовка и проверка работы радиаторов. В некоторых случаях тепло может появиться в социальных учреждениях раньше официального распоряжения, если температура в помещениях становится критически низкой.

Начало отопительного сезона в Москве и Петербурге в 2025 году зависит от погодных условий и решения городских властей. При сохранении устойчивых осенних холодов в течение пяти дней подряд температура в квартирах и социальных учреждениях будет регулироваться системой централизованного теплоснабжения. По многолетней статистике можно ожидать старт подачи тепла в столице и Северной столице в период с конца сентября до первой половины октября.