Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине

Участники и цели соревнований
Допуск к турниру получили четыре российских фигуриста. Среди них.
- Аделия Петросян и Петр Гуменник как первые номера в своих дисциплинах;
- Алина Горбачева и Владислав Дикиджи в качестве запасных.
Для получения олимпийской лицензии Петросян и Гуменнику требуется войти в пятерку лучших. Это станет ключевым шагом для участия в предстоящих Играх, учитывая ограничения, наложенные на российскую сборную.
Роль Этери Тутберидзе на турнире
Этери Тутберидзе, известный тренер, прибыла в Пекин утром в среду вместе с грузинской командой, хотя российская делегация вылетела раньше без нее. Такое решение, вероятно, связано с желанием минимизировать внимание к российской группе. У Тутберидзе есть международная тренерская лицензия, что позволяет официально работать на соревнованиях. На этот раз она сопровождает Аделию Петросян, заменяя хореографа Даниила Глейхенгауза.
Ситуация с Даниилом Глейхенгаузом
Даниил Глейхенгауз, ключевой хореограф в команде Тутберидзе с 2014 года, не получил аккредитацию от Международного союза конькобежцев. В результате он не может находиться на площадке во время разминки и выступлений. Это решение вызвало неожиданность, поскольку Глейхенгауз всегда стремился к корректности в высказываниях и действиях. Федерация и тренерский штаб выбрали его именно для минимизации рисков, но допуск все равно не был предоставлен.
Особенности промо-кампании ISU
В промо-ролике к отборочному турниру Международный союз конькобежцев не включил российских спортсменов Петросян и Гуменника. Но в кадрах присутствует Анастасия Губанова, которая сейчас представляет Грузию. Такой подход подчеркивает нюансы в отношении к участникам из разных стран и добавляет контекста к нейтральному статусу россиян.
Турнир в Пекине становится важным этапом для возобновления международных выступлений российских фигуристов. Результаты определят, кто сможет продолжить путь к Олимпиаде-2026, несмотря на существующие вызовы.