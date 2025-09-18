Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом

Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом
1097

Что у вас ассоциируется с "вредным" завтраком? Скорее всего, в голове возникает картинка шипящей на сковороде яичницы с беконом. Десятилетиями нам твердили о вреде холестерина и жиров, превратив это блюдо в символ утреннего "преступления" против здоровья.

Но что, если мы скажем вам, что главный враг вашего здоровья и фигуры прячется не на жирной сковородке, а в яркой картонной коробке? Современная диетология и данные независимых исследований единодушны: самый разрушительный удар по организму с утра наносит завтрак, который миллионы людей считают "полезным", "легким" и даже "диетическим".

Под маской пользы: встречайте главного утреннего "диверсанта"

Самый вредный завтрак для большинства людей — это готовые сухие завтраки: хлопья, мюсли, гранола, шарики, подушечки и каши быстрого приготовления из пакетиков.

Да, тот самый "здоровый" завтрак, который так любят дети и вечно спешащие взрослые. Маркетологи гениально упаковали его в образ полезного продукта, добавляя надписи "с цельными злаками", "обогащено витаминами", "фитнес". Но по своей сути — это просто десерт, который вы едите натощак. И это не просто мнение, а факт, подтвержденный экспертами.

Эксперты подтверждают: почему это вреднее, чем кажется

1. Углеводный нокаут и "сахарные качели"

Большинство готовых завтраков — это быстрые, рафинированные углеводы и огромное количество скрытого сахара. Попадая в пустой желудок, эта смесь вызывает мгновенный скачок глюкозы в крови, за которым следует резкий спад, упадок сил и зверский голод уже через час.

Этот механизм подтверждает Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества: "В ходе технологической переработки углеводы, содержащиеся в сухих завтраках, переходят в категорию "быстрых", поэтому после такого приема пищи ребенок проголодается уже через час".

По словам эксперта, последствия не заставят себя ждать: "Систематическое употребление готовых сухих завтраков может привести к нарушению обмена веществ и ожирению".

2. Шокирующее количество сахара и "пустые" калории

Нам кажется, что мы едим что-то легкое, но цифры говорят об обратном. Калорийность таких завтраков составляет около 380 ккал на 100 граммов продукта, и это без учета молока или йогурта. Но самое страшное — количество сахара.

Исследование Роскачества показало, что более чем в половине проверенной продукции массовая доля сахара превышала суточную норму в 2 раза. При рекомендуемом максимуме в 22 грамма, эксперты зафиксировали содержание сахара более 40 граммов на 100 граммов продукта! И это глобальная проблема: ранее к схожим выводам пришли исследователи в Германии и Франции, обеспокоенные здоровьем детей в Европе.

А почему яичница оказалась "оправдана"?

На фоне этих данных классическая яичница выглядит гораздо предпочтительнее.

Холестерин: современные исследования доказали, что пищевой холестерин из яиц очень слабо влияет на уровень "плохого" холестерина в крови у большинства людей.

Белок и жиры: яичница — это идеальное сочетание высококачественного белка и полезных жиров. Такой завтрак надолго насыщает, стабилизирует уровень сахара в крови и дает строительный материал для организма, а не "пустые" калории.

Перестаньте завтракать десертом

Самый большой обман в индустрии питания — это продавать нам сахар под видом здоровой еды. Как показывают исследования и подтверждают эксперты, начиная день с "сахарной бомбы" из коробки, вы обрекаете себя на энергетические "качели", постоянный голод и проблемы со здоровьем в будущем.

Поэтому в следующий раз, стоя перед полкой в магазине, просто помните: яркая коробка с хлопьями — это не здоровый завтрак. Это десерт. А настоящий здоровый завтрак, скорее всего, лежит в отделе с яйцами, творогом и авокадо.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2025, 09:10
Фото: freepik.com
"КП"✓ Надежный источник

По теме

Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе

Почему овсянка по утрам – это ошибка: диетолог объясняет, кому она категорически противопоказана

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком
В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка. Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное.

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье