Один роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету

Народный календарь предупреждает: 18 сентября – день с особой силой. Рассказываем, почему в этот день нельзя подметать пол, мыть голову и хвастаться, и какая мудрость скрывается за этими старинными запретами.

Каждый день в народном календаре наших предков имел свой смысл, свои правила и свои опасности. 18 сентября — не исключение. В этот день православная церковь чтит память праведных Захария и Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя.

В народе же этот день считался мистическим и даже немного опасным. Елисавета обладала даром предвидения (именно она первая предсказала рождение Мессии), поэтому день ее памяти считался идеальным для гаданий, но в то же время — очень уязвимым для нечистой силы.

Особенно боялись Кумоху — осеннюю лихорадку, которую представляли в образе злой старухи. Чтобы не привлечь ее в дом и не спугнуть удачу, люди соблюдали несколько строгих правил.

Главные запреты 18 сентября: что нельзя делать и почему

Эти запреты — не просто суеверия. За каждым из них стоит житейская логика и многовековые наблюдения.

1. Главный запрет — подметать пол и убираться в доме

Что нельзя делать: категорически запрещалось брать в руки веник, выметать сор и вообще проводить генеральную уборку.

Почему: наши предки считали, что вместе с сором в этот день можно вымести из дома благополучие, здоровье и удачу. Но была и другая, более конкретная опасность: потревожить домового, который мог обидеться и перестать защищать семью. А еще верили, что на пыль и сор слетается нечисть, в том числе и та самая Кумоха-лихорадка.

Практический смысл: к середине сентября основные работы в поле были закончены. Этот день был своего рода передышкой, когда женщинам полагалось отдохнуть от тяжелого физического труда.

2. Стирать и надевать чистую, выглаженную одежду

Что нельзя делать: стирать, а особенно — выходить на улицу в свежевыстиранной, еще пахнущей чистотой одежде.

Почему: считалось, что на чистую одежду злой дух или болезнь "цепляется" гораздо легче. Яркая, чистая вещь привлекала внимание нечистой силы. Выйдя в новом наряде, можно было легко подхватить "порчу" или ту же осеннюю лихорадку.

Практический смысл: сентябрь — месяц переменчивой погоды. После стирки в реке или корыте одежда долго сохла, была влажной. Надеть такую вещь — верный способ простудиться на осеннем ветру.

3. Мыть голову и ходить в баню

Что нельзя делать: мыть волосы, стричься и париться в бане.

Почему: Волосы считались вместилищем жизненной силы и интуиции. В такой "магический" день любые манипуляции с ними могли "смыть" удачу или ослабить защиту от сглаза. Баня же считалась местом обитания духов, и тревожить их в такой день было опасно.

Практический смысл: опять же, защита от простуды. После горячей бани или с мокрой головой очень легко было переохладиться на улице, что осенью особенно опасно.

4. Рассказывать о своих планах и хвастаться

Что нельзя делать: делиться с кем-либо своими хорошими новостями, планами на будущее, хвалиться урожаем или достатком.

Почему так верили: в день, когда грань между мирами тонка, а нечисть особенно активна, любое хвастовство могло привлечь зависть и сглаз. Считалось, что все, о чем было рассказано в этот день, обязательно пойдет прахом или обернется бедой.

Практический смысл: это вечное правило народной психологии: "счастье любит тишину". Оно учило скромности и осторожности в общении с людьми.

Что же тогда можно и нужно делать 18 сентября?

Этот день не был полностью под запретом. Были и полезные традиции:

Печь хлеб и угощать соседей: гостеприимство и щедрость, наоборот, привлекали в дом удачу. Считалось, что тот, кто в этот день накормит бедного или путника, весь год не будет знать голода.

Гадать: поскольку Елисавета была пророчицей, девушки собирались вечерами, чтобы узнать свою судьбу.

Прогнать Кумоху: для этого брали старый веник (не тот, которым метут в доме) и символически "изгоняли" им лихорадку со двора, приговаривая заговоры.

Современному человеку эти запреты могут показаться наивными. Но если присмотреться, за ними стоит не страх, а глубокая житейская мудрость: забота о здоровье в переменчивую погоду, психологическая гигиена (не хвастайся — не вызовешь зависть) и уважение к циклам труда и отдыха. Верить в это или нет — личное дело каждого, но знать о традициях наших предков всегда полезно и интересно.