"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях

Корреспондент "Дни.ру" узнал у знаменитого исполнителя, композитора и педагога, каким было для него минувшее лето и о том, как он справляется с популярностью.

"У меня этим летом много сил и времени ушло на очень большой ремонт, причем и в загородном доме, и в квартире – улыбается Сергей Пенкин. – Это будет эклектика, но близкая к стилю лофт. Я думаю, что в России мало таких очень квартир – получится ярко, необычно!"

Впрочем, как и сам 64-летний артист – яркий, необычный, эксцентричный. Напомним, известность пришла к Сергею Пенкину в 1991 году, когда его пригласила певца участвовать в концертах шоу "50х50" в столичном спорткомплексе "Олимпийский". То выступление Пенкина показали по Центральному телевидению, а исполненная там песня Feelings стала визитной карточкой исполнителя. Но не устал ли певец за эти четыре десятилетия на сцене от славы и внимания?

"Я нормально реагирую, когда люди меня просят об автографе или совместном фото, – говорит Пенкин. – Ведь если ходят на твои концерты, значит, и ты должен платить им ответной любовью. Хотя порой хочется, чтобы никто не узнал, пройти незамеченным. Я просто очень люблю гулять, хожу пешком по несколько километров. А вот в метро очень давно не ездил".