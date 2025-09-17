Егор Крид захотел создать семью – объявлен кастинг на роль матери его будущих детей

Известный российский певец Егор Крид, который покорил сердца миллионов поклонников своими хитами, недавно сделал неожиданное заявление.

В своем блоге артист поделился мечтой о создании крепкой семьи и поиске женщины, которая станет не только его супругой, но и матерью будущих детей. В возрасте 31 года Крид осознал, что готов к серьезным отношениям и семейной жизни.

Вдохновением для этого шага послужило трогательное видео с участием маленькой дочери известного футболиста, сообщает женский журнал Клео.ру. На записи спортсмен во время матча послал сердечко своей дочке, которая смотрела игру дома. Этот момент глубоко тронул Егора, и он выразил желание также показывать свою любовь детям на своих концертах. "Хочется на каждом выступлении отправлять сердечки своим детям", — поделился он с подписчиками.

В шутливой манере Крид объявил "кастинг" на свою будущую супругу, призывая девушек писать ему в директ. "Если вы свободны, умны и красивы как снаружи, так и внутри, возможно, вы моя судьба", — отметил певец. Это заявление вызвало бурную реакцию среди поклонниц, многие из которых начали активно откликаться на его призыв. "Егор, я уже бегу", — написала одна из поклонниц, а другая добавила: "Я уверена, ты будешь замечательным папой".

Несмотря на шутливый тон обращения, многие поклонники восприняли слова Крида всерьез. Тем не менее, артист также столкнулся с критикой. На недавнем концерте в Лужниках он поцеловал танцовщицу, что вызвало недовольство у некоторых зрителей и комментаторов. Екатерина Мизулина, бывший наставник шоу "Голос. Дети", раскритиковала его за фривольное поведение на публике. Это обстоятельство поднимает вопросы о том, как артисты должны вести себя в общественном пространстве и какую репутацию они хотят создать.

Егор Крид открыто говорит о своих желаниях создать семью и стать отцом. Его искренность и юмор привлекли внимание как поклонников, так и критиков. Время покажет, удастся ли ему найти ту самую женщину, с которой он сможет построить крепкие отношения и реализовать свои мечты о семье. В любом случае, его шаги в поисках любви вызывают интерес и обсуждение в обществе, что подтверждает важность личной жизни знаменитостей в глазах их поклонников.