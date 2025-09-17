Дадут ли микрозайм на чужую карту в 2025 году?

Изменения в правилах выдачи займов привели к ужесточению контроля со стороны микрофинансовых организаций. Теперь оформление кредита на карту родственника или знакомого стало практически невозможным, поскольку Центральный банк усилил механизмы верификации для защиты от мошенничества и обеспечения безопасности финансовых операций.

Изменения с 1 сентября 2025 года

С начала сентября микрофинансовые организации обязаны тщательно проверять совпадение данных заемщика с информацией о владельце банковского счета или карты, куда перечисляются средства. Ранее существовала возможность использовать нотариально заверенную доверенность, позволяющую перевод на чужую карту с согласия владельца. Новые требования регулятора исключают такую практику, требуя полного соответствия личных данных, что делает переводы на посторонние реквизиты недопустимыми.

Как МФО определяют владельца карты?

При первом обращении за займом микрофинансовые организации применяют несколько методов проверки. Если перевод осуществляется через Систему быстрых платежей, то сверяются фамилия (ее первая буква), имя и отчество с данными, полученными от АО "НСПК". В случае обычного перевода по реквизитам карты или счета запрашивается информация у банка о принадлежности счета заемщику. Если клиент не дал банку разрешение на передачу таких данных, проводится тестовый перевод небольшой суммы для идентификации.

При повторных займах в той же организации, если в течение года использовались те же реквизиты не менее двух раз, дополнительная проверка не требуется. Для ускорения процесса заемщик может представить заверенную справку из Федеральной налоговой службы обо всех открытых счетах и картах.

Риски для заемщика и владельца карты

Новые правила направлены на борьбу с мошенниками, которые используют чужие данные для оформления займов и вывода средств. Указание реквизитов чужой карты значительно повышает вероятность отказа в кредите и может вызвать подозрения в попытке обмана.

Для владельца карты риски еще выше: банк способен расценить такую транзакцию как подозрительную и заблокировать счет. Передача карты третьим лицам противоречит закону и может повлечь серьезные последствия, включая штрафы от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, обязательные или исправительные работы, а в крайних случаях – лишение свободы до шести лет.

Альтернативы получения микрозайма без карты

Если карты нет или она недоступна, существуют законные способы получения средств.

На банковский счет, если карта утеряна или повреждена, но счет остается активным.

На карту, предоставленную самой микрофинансовой организацией на период погашения кредита.

Наличными в офисе компании.

На электронный кошелек, если сумма займа не превышает 100 тысяч рублей.

В итоге, получение микрозайма на чужую карту в 2025 году невозможно из-за обязательной проверки совпадения данных. Это минимизирует риски мошенничества, но требует использования только личных реквизитов, с альтернативами для тех, у кого карты нет.