Понедельник 20 октября
Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы

Эти вещи будут дороже золота в случае глобального кризиса и краха системы
1128

Экономические и социальные потрясения становятся реальностью, а не далеким сценарием. Венесуэла пережила это на себе: там кусок мыла обрел стоимость целого дня труда. Подобные события напоминают, что в хаосе настоящая ценность переходит от цифр на банковском счете к вещам, которые можно потрогать и обменять.

Эти повседневные предметы, которые сегодня доступны по цене, но в условиях коллапса обеспечат питание, здоровье и безопасность. Они просты в хранении, удобны для бартера и подчеркивают: подготовка – это не паранойя, а разумная стратегия.

Туалетная бумага и средства гигиены

В кризисные моменты гигиена выходит на передний план, превращаясь из привычки в фактор выживания. Пандемия COVID-19 продемонстрировала это ярко: полки магазинов опустели от рулонов туалетной бумаги быстрее, чем от продуктов питания. В Венесуэле такие товары стали валютой – один рулон меняли на порцию еды.

Особое внимание требует женская гигиена: отсутствие прокладок приводило к использованию импровизированных средств, что чревато инфекциями. В список необходимых входят.

  • Влажные салфетки для быстрой очистки.
  • Кусковое мыло для экономии пространства.
  • Дезодорант для поддержания достоинства в отсутствие воды.

Кофе, чай и горячий шоколад

Напитки, дающие утешение, обретают неоценимую роль в стрессовые времена. В Венесуэле растворимый кофе стоил дороже муки, а во время войн ювелирку меняли на чашку чая. Эти продукты не только бодрят, но и смягчают абстиненцию, которая приводит к раздражительности. Кофе – лидер по потреблению во многих странах, чай успокаивает, а шоколад поднимает настроение благодаря эндорфинам. Рекомендуется запас.

  • Пакетиков растворимого кофе для быстрого приготовления.
  • Чайных пакетиков разных сортов.
  • Порций какао для эмоциональной поддержки.

Они занимают минимум места, хранятся годами и сочетают питательную с психологической ценностью.

Этиловый спирт и алкогольные напитки

Алкоголь сочетает дезинфицирующие свойства с ролью эмоциональной отдушины. Водка или ром подходят для обработки ран, когда медицинская помощь недоступна. В военных конфликтах бутылка спиртного становилась ходовым товаром для бартера. Легкие варианты, такие как пиво или вино, помогают справляться с напряжением. Несколько запечатанных бутылок – это не роскошь, а запас, сохраняющий человечность в хаосе.

Соль

С древних времен соль ценили на вес золота: римляне платили ею солдатам, отчего пошло слово "зарплата". Без холодильников она консервирует мясо и рыбу, подавляя бактерии. В кризисах фунт соли меняли на лекарства или инструменты. Порционные пакетики удобны для ношения и мелкого бартера. В эпоху отключений электричества соль возвращает статус стратегического ресурса.

Средства очистки воды

Чистая вода – основа жизни: без нее выживание ограничивается днями. Отключение электричества парализует водоочистные станции, как это было в Пуэрто-Рико после ураганов. Фильтры и таблетки превращают загрязненную воду в безопасную. Один портативный фильтр обеспечивает год питья для одного человека.

Лекарства и базовая аптечка

Даже мелкая инфекция опасна без помощи. Аптечка – инвестиция в безопасность, включающая.

  • Антисептики вроде йода и спирта.
  • Обезболивающие: парацетамол, ибупрофен.
  • Бинты, пластыри, перчатки и ножницы.

В бедствиях консервы меняли на антибиотики. Дополнения вроде термометра или ингалятора спасают в конкретных случаях. Организованная аптечка предотвращает трагедии, подчеркивая ценность профилактики.

Батарейки и портативные солнечные зарядки

Длительное отключение электричества лишает света и связи. Батарейки AA и AAA питают фонари, радио и приборы; CR2032 – глюкометры. Солнечные панели решают проблему разрядки. Преимущества складных зарядок.

  • Независимость от сетей.
  • Зарядка телефонов и фонарей.

Они дают преимущество в темноте, обеспечивая доступ к информации.

Зажигалки и спички

Огонь – базовая необходимость для тепла и приготовления пищи. Зажигалки Bic горят часами без шума, в отличие от генераторов. Во время осады Сараева их предпочитали громоздким альтернативам. В ассортимент входят.

  • Перезаряжаемые зажигалки на бутане.
  • Водонепроницаемые спички.

Долговечные продукты питания

Цепочки поставок рушатся за три дня, опустошая полки. Консервы, рис и сухое молоко – основа запаса. Они не требуют сложной готовки и хранятся годами. Стратегический набор.

  • Супы в банках.
  • Крекеры и макароны.
  • Консервы.

Добавьте сахар или сладости для морального духа – это поддерживает силы и надежду.

Радиоприемники и антенны

Информация – сила в изоляции. Ручной радиоприемник ловит новости без электричества. В ураганах он спасал жизни. Выбор устройств.

  • Коротковолновый приемник на батарейках.
  • Портативная антенна.
  • Динамо-зарядка.

Теплая одежда и одеяла

Холод усугубляет любые трудности. Флисовые одеяла и термобелье сохраняют тепло без топлива. В арктических кризисах они становились бартером. Элементы запаса.

  • Компактные спальные мешки.
  • Шерстяные носки.
  • Пончо для защиты от дождя.

Эти предметы – не просто вещи, а основа устойчивости. Чтобы их собрать требуется минимум усилий, но зато это подарит максимум уверенности.

17 сентября 2025, 11:18
Фото: сгенерировано ИИ
YouTube-канал: Эконом Сэнсэй✓ Надежный источник

Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег

Признаки правильного воспитания детей: мудрость из арабских традиций

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

