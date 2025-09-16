7 забавных комедий для уютного вечернего просмотра без детей

Проект X: Дорвались (2012)
Эта комедия рассказывает о подростковой вечеринке, которая выходит из-под контроля и превращается в хаос. Режиссерский дебют Нимы Нуризаде оказался успешным: при бюджете в 12 миллионов долларов картина собрала в прокате 102 миллиона и стала самой скачиваемой с торрент-трекеров в 2012 году. Сюжет основан на реальной истории из 2008 года, когда 16-летний Кори Уортингтон из Мельбурна устроил вечеринку, собравшую 500 человек через социальные сети. Вечер закончился беспорядками, прибытием полиции с собаками и даже вызовом вертолета. Интересные факты.
- Съемки велись 25 ночей подряд с 5 вечера до 5 утра на ранчо Warner Bros. в Бербанке, Калифорния.
- К финалу почти все декорации пригородных домов были разрушены.
Машина времени в джакузи (2010)
Фильм демонстрирует, как Джон Кьюсак блестяще справляется с комедийными ролями, помимо триллеров и драм. В компании с Робом Кордри, Крэйгом Робинсоном и Кларком Дьюком герои отправляются в путешествие во времени через джакузи. Вторая часть 2015 года вышла неудачной, возможно, из-за отсутствия Кьюсака.
Интересные факты.
- В сцене с чемоданчиком, где запрещенные вещества, персонаж спрашивает о Хантере Томпсоне — в реальности Кьюсак дружил с писателем.
- Шутка о цвете кожи Майкла Джексона придумана Крэйгом Робинсоном прямо на площадке.
Мальчишник в Вегасе (2009)
Картина о друзьях, пытающихся вспомнить события безумной ночи в Лас-Вегасе: от ребенка в шкафу до тигра в ванной. При бюджете 35 миллионов долларов фильм заработал 467 миллионов, сделав Брэдли Купера, Эда Хелмса и Зака Галифианакиса звездами. Лента удостоена "Золотого глобуса" как лучшая комедия или мюзикл.
Интересные факты.
- Оригинальное название переводится как "Похмелье".
- В сцене с открытым верхом машины Алан кричит "Дорожное приключение!" — отсылка к фильму 2000 года того же режиссера Тодда Филлипса.
- Для роли младенца использовали трех пар близнецов и манекен.
Безбрачная неделя (2011)
История о супругах, получивших "пропуск" на свободные отношения, но ситуация оборачивается неожиданным образом. Режиссеры Бобби и Питер Фаррелли, известные по "Тупой и еще тупее", создали крепкую комедию с элементами пошлости. В главных ролях Оуэн Уилсон и Джейсон Судейкис.
Интересные факты.
- Роль Пейдж изначально предназначалась Аманде Байнс, но ее заменила Александра Даддарио из-за разногласий.
- Сцена с воображаемым убийством жены придумана Оуэном Уилсоном.
Очень плохая училка (2011)
Кэмерон Диаз в роли эксцентричной учительницы, стремящейся к легким деньгам, с партнерами Джастином Тимберлейком и Джейсоном Сигелом. Режиссер Джейк Кэздан сделал картину легкой и милой, напоминающей ранние работы актрисы вроде "Маски".
Интересные факты.
- На роль Скотта Делакорта рассматривали Брэдли Купера.
- В одной сцене показывают "Опасные умы" 1995 года с Мишель Пфайффер, с саундтреком Coolio "Gangsta's Paradise".
Мы — Миллеры (2013)
Комедия о фальшивой семье, перевозящей контрабанду под видом отпуска. Режиссер Роусон Маршалл Тербер, автор "Вышибал" и "Полтора шпиона", собрал Дженнифер Энистон, Джейсона Судейкиса, Эмму Робертс и Уилла Поултера. При бюджете 37 миллионов долларов сборы достигли 270 миллионов.
Интересные факты.
- Фильм сочетает пошлость и искренний юмор.
- Режиссер снимает редко, с перерывами в 2-3 года, всего пять полнометражных картин.
Американский пирог: Все в сборе (2012)
Четвертая часть франшизы, где повзрослевшие друзья встречаются вновь для ностальгических приключений. Режиссеры Джон Харвитц и Хейден Шлоссберг собрали всех ключевых персонажей. Картина вышла забавной, хоть и не такой культовой, как первая.
Интересные факты.
- Сценарий не написал Адам Херц, но он остался исполнительным продюсером.
- Для Мены Сувари это пятый фильм со словом "Американский" в названии, включая "Американская девственница" и "Красота по-американски".
Эти комедии помогут уйти от реальности на пару часов и позволят весело отдохнуть после тяжелого трудового дня. Каждая лента способна вызвать улыбку и стать отличным выбором для вечернего отдыха.