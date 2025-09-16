Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем

Ваш организм кричит об этом, а вы думаете, что голодны: главный сигнал, который мы игнорируем
1084

Тянется рука к печенью в три часа дня? Скорее всего, вы не голодны. Раскрываем, почему мозг путает жажду с голодом, и даем простой трюк, который поможет избежать лишних калорий.

Представьте типичную ситуацию: прошло пару часов после обеда, и внезапно наваливается усталость. В голове туман, сконцентрироваться невозможно, а в мыслях только одно — нужно срочно что-то съесть. Шоколадку, чипсы, булочку… что угодно, чтобы вернуть энергию. Рука сама тянется за перекусом.

Знакомо? А что, если я скажу вам, что в 9 из 10 таких случаев ваш организм просит совсем не еды? Он отчаянно сигнализирует о другой, гораздо более базовой потребности, но мы разучились его слышать. Это великий обман нашего тела, в который мы попадаемся каждый день.

Главная путаница: голод или жажда?

В большинстве случаев внезапное и острое желание перекусить, особенно если оно возникает вне основного приема пищи, — это замаскированный сигнал жажды. Ваш организм обезвожен, но мозг посылает вам ошибочный сигнал, который вы интерпретируете как голод.

Почему так происходит? Немного науки простыми словами

За оба этих чувства — голод и жажду — отвечает один и тот же отдел нашего мозга: гипоталамус. Это наш внутренний "центр управления полетами". Так уж сложилось эволюционно, что центры, регулирующие эти два ощущения, находятся очень близко друг к другу.

Когда организм обезвожен, гипоталамус бьет тревогу. Но проблема в том, что сигнал жажды у современного человека часто бывает ослаблен. Мы привыкли пить сладкие напитки, кофе, чай, которые не всегда восполняют водный баланс, и разучились распознавать чистый позыв "хочу пить". В результате сбитый с толку мозг выбирает более сильный и понятный для нас сигнал — голод.

К тому же, при легком обезвоживании падает уровень энергии, и мозг ошибочно думает, что ему нужна быстрая "дозаправка" в виде глюкозы из еды.

Чем это опасно? Два главных последствия

Лишние калории и вес. Вы съедаете печенье (около 100 ккал), хотя организму нужен был стакан воды (0 ккал). Делая так несколько раз в день, вы незаметно набираете сотни пустых калорий, которые ведут к набору веса.

Хроническая усталость и снижение концентрации. Еда даст лишь кратковременный всплеск энергии, но не решит основную проблему — обезвоживание. В итоге вы так и остаетесь в состоянии легкой заторможенности и тумана в голове.

Золотое правило: прежде чем есть, выпей!

Есть простой, но невероятно эффективный способ проверить, чего на самом деле хочет ваш организм. Назовем его "Тест стаканом воды".

Как он работает:

  1. Почувствовали внезапное желание перекусить? Остановитесь на секунду.
  2. Выпейте полный стакан чистой негазированной воды.
  3. Подождите 15-20 минут. Займитесь своими делами.

Что произойдет дальше?

  • Вариант А: желание перекусить волшебным образом исчезло, в голове прояснилось, а силы вернулись. Поздравляем, это была жажда! Вы дали организму то, что ему было нужно, и спасли себя от лишних калорий.
  • Вариант Б: прошло 20 минут, а вы все еще чувствуете урчание в животе, и чувство голода не уходит, а может, даже нарастает. Это настоящий голод. Теперь можно смело и осознанно перекусить.

Как отличить настоящий голод?

  • Настоящий голод нарастает постепенно, сопровождается ощущением пустоты или урчанием в желудке. При нем вы готовы съесть практически любую нормальную еду.
  • "Жаждо-голод" возникает внезапно, ощущается скорее "в голове", чем в желудке, и обычно требует чего-то конкретного: соленого, сладкого или жирного.

Этот простой трюк — не про диету или ограничения. Это про умение наладить диалог с собственным телом. Давая ему сначала воду, вы учитесь расшифровывать его истинные сигналы.

В следующий раз, когда рука потянется за внезапным перекусом, проведите этот маленький эксперимент. Возможно, вы откроете для себя, что большую часть времени вашему организму нужно было не больше еды, а всего лишь стакан простой воды.

16 сентября 2025, 14:26
Фото сгенерировано в Шедеврум
