5 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
5 "вежливых" привычек, которые на самом деле всех раздражают – перестаньте так делать

1718

С детства нас учат быть вежливыми: говорить "спасибо" и "пожалуйста", извиняться, предлагать помощь. Мы так привыкли к этим правилам, что выполняем их на автомате, искренне веря, что поступаем правильно.

вот парадокс: некоторые из самых распространенных "вежливых" привычек на самом деле не вызывают симпатии, а, наоборот, создают неловкость и тихое раздражение у окружающих. Это тот случай, когда благими намерениями вымощена дорога в ад социального дискомфорта.

Давайте будем честны и разберем 5 таких привычек, от которых стоит отказаться прямо сейчас.

1. Бесконечные "извини" и "прости"

Как это выглядит: вы извиняетесь за все подряд: за то, что задали вопрос ("Извините, можно спросить?"), за то, что опоздали на минуту ("Простите, пожалуйста, за опоздание!"), за то, что случайно задели кого-то в транспорте.

Почему это кажется вежливым: вы демонстрируете, что цените чужое время и пространство и признаете свою (часто мнимую) вину.

Почему это на самом деле раздражает: постоянные извинения обесценивают само слово "извини". Когда вы действительно будете виноваты, ваше извинение уже не будет иметь веса. Более того, это заставляет другого человека постоянно вас "прощать" и успокаивать ("Да ничего страшного, все в порядке!"), что ставит его в неловкое положение. Это говорит не о вежливости, а о вашей неуверенности.

Что делать вместо этого: замените извинения благодарностью. Вместо "Прости за опоздание" скажите "Спасибо, что подождали". Вместо "Извините, что отвлекаю" скажите "Спасибо, что уделили мне минуту".

2. Ответ "Не за что" на "Спасибо"

Как это выглядит: вам говорят "Спасибо!", а вы на автомате отвечаете: "Не за что".

Почему это кажется вежливым: вы как бы показываете, что ваша помощь была пустяком и не стоила вам никаких усилий.

Почему это на самом деле раздражает: фраза "не за что" обесценивает и ваш собственный труд, и благодарность другого человека. Он искренне поблагодарил вас за усилие, а вы ему в ответ: "Это было ничто". Это обрывает приятный социальный ритуал обмена любезностями.

Что делать вместо этого: используйте более позитивные и соединяющие фразы. "Пожалуйста", "Рад был помочь", "Обращайтесь" — все это звучит гораздо теплее и оставляет у собеседника приятное чувство завершенности.

3. Навязчивые предложения помощи

Как это выглядит: вы предлагаете помощь. Человек вежливо отказывается. Вы предлагаете снова: "Вы уверены? Мне совсем не сложно". И еще раз: "Давайте я все-таки помогу!".

Почему это кажется вежливым: вы проявляете настойчивую заботу и готовность прийти на выручку.

Почему это на самом деле раздражает: это прямое нарушение личных границ. Если человек сказал "нет", значит, у него есть на то причины. Возможно, он хочет справиться сам, или ему неудобно вас обременять. Повторные предложения заставляют его либо чувствовать себя виноватым, либо защищаться и отказывать более резко.

Что делать вместо этого: предложите помощь один раз. Если получили отказ, просто скажите: "Хорошо, но если что, я рядом".

4. Непрошеные советы под маской заботы

Как это выглядит: ваш друг делится проблемой, а вы тут же засыпаете его советами: "А ты пробовал вот это?", "Тебе нужно было сделать так!", "Я на твоем месте…".

Почему это кажется вежливым: вы демонстрируете участие и пытаетесь решить чужую проблему, поделившись своим "бесценным" опытом.

Почему это на самом деле раздражает: чаще всего человеку нужно просто выговориться и получить эмоциональную поддержку, а не инструкцию к действию. Непрошеные советы звучат как критика и намек на то, что он сам не в состоянии справиться. Это обесценивает его чувства и опыт.

Что делать вместо этого: сначала — слушайте. Задавайте вопросы, сопереживайте. И только если вас прямо спросят "Что мне делать?", делитесь своим мнением, начав с фразы: "Хочешь, поделюсь мыслями на этот счет?".

5. Длинные голосовые сообщения с извинением

Как это выглядит: вы записываете голосовое сообщение на две минуты, начиная его со слов: "Прости, что голосом, мне просто так удобнее…".

Почему это кажется вежливым: вы как бы извиняетесь за причиненные неудобства.

Почему это на самом деле раздражает: это лицемерие. Вы выбираете удобство для себя, перекладывая неудобство (поиск тихого места, наушников, невозможность быстро прочитать суть) на другого. Извинение здесь не смягчает, а лишь подчеркивает ваш эгоизм. Человек не может быстро найти нужную информацию в вашем сообщении, не может ответить на него на совещании или в транспорте.

Что делать вместо этого: уважайте чужое время. Если можете написать текстом — напишите. Если ситуация действительно требует голосового сообщения, сделайте его коротким и по делу, без долгих предисловий. Или просто спросите: "Удобно, если я запишу голосовое?".

Настоящая вежливость — это не слепое следование заученным правилам, а искреннее желание сделать общение комфортным для всех его участников. Иногда для этого нужно просто делать чуть меньше, но чуть более осознанно.

16 сентября 2025, 06:32
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Только бедные люди совершают каждый день одну и ту же ошибку

Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас?

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Выбор читателей

