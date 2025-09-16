Запрет предков на 16 сентября, о котором все забыли: не выносите хлам, чтобы не вынести из дома счастье

Наши предки жили в тесной связи с природой и верили, что каждый день в году имеет свою особую энергию и свои правила. Они внимательно следили за знаками и приметами, чтобы привлечь в дом удачу и защититься от невзгод.

16 сентября по народному календарю — особенный день, который называют Домна Доброродная или Василиса. В это время завершался сбор урожая, и наступала пора наводить порядок не только в полях, но и в собственном доме и душе. Считалось, что правильное поведение в этот день может обеспечить благополучие на всю предстоящую зиму, а нарушение запретов — навлечь болезни и нищету.

Вот что, согласно поверьям, категорически нельзя делать 16 сентября.

Главный и самый строгий запрет дня — не выбрасывайте хлам

Это может показаться странным, ведь день посвящен уборке. Но наши предки верили, что 16 сентября мусор и старые вещи обладают особой силой. Если просто вынести их из дома и выбросить, то вместе с ними можно лишиться достатка, семейного счастья и здоровья.

Более того, считалось, что злой человек может подобрать выброшенную вещь (особенно одежду или обувь) и через нее навести порчу на бывшего владельца.

Что же тогда делать со старьем?

Весь хлам, накопившийся за лето, — рваную обувь, изношенную одежду, сломанные предметы — следовало не выбрасывать, а сжигать. Для этого во дворе разводили костер, в который вместе с хламом бросали картофельную ботву. Верили, что очищающий огонь уничтожит все беды, болезни и сглаз, которые могли "прилипнуть" к вещам, и обеспечит семье благополучие на год вперед.

Нельзя лениться и бездельничать. День Домны Доброродной — время для труда. Нужно было обязательно заняться уборкой в доме, во дворе, в сараях. Тех, кто проводил этот день в праздности, по поверьям, ждали финансовые трудности и неудачи.

Нельзя ссориться, ругаться и сплетничать. Как и во многие другие важные даты, 16 сентября считалось днем, когда нужно сохранять мир в душе и в семье. Любой конфликт или злое слово могли обернуться затяжными проблемами и разладом в отношениях.

Девушкам нельзя смотреться в зеркало вместе с подругой. Существовало поверье, что если две незамужние девушки в этот день посмотрят в одно зеркало, то одна из них "отберет" жениха у другой, или обе полюбят одного и того же парня, что приведет к вражде.

Нельзя отказывать в помощи. Если к вам обратились с просьбой, особенно бедные или нуждающиеся, отказывать было нельзя. Считалось, что проявленная в этот день щедрость вернется сторицей.

Что нужно сделать в день Домны Доброродной?

Чтобы привлечь в дом удачу, 16 сентября было принято:

Провести генеральную уборку. Вымыть полы, окна, выбить ковры, разобрать вещи в шкафах. Собрать все старое и ненужное. Провести ревизию в доме и собрать все, что отслужило свой срок. Вымыть всю обувь. Считалось, что если в этот день тщательно вымыть и просушить всю обувь в доме, то это "смоет" болезни и защитит от сглаза в дороге.

Народные приметы на погоду 16 сентября

Красный закат — к скорым холодам и ветру.

Если после обеда пошел дождь — это надолго.

Гром гремит — к долгой и теплой осени.

Туман с утра стелется низко над землей — к мягкой и погожей осени.

Верить в эти приметы или нет — личное дело каждого. Но почему бы не использовать этот день как прекрасный повод, чтобы навести порядок в доме и в мыслях, символически "сжигая" все старое и ненужное, чтобы освободить место для нового и хорошего?