43-летняя Наталья Подольская раскрыла простой секрет своей молодости и стройности

Наталье Подольской идет 44-й год. Но кажется, она мало изменилась с тех пор, как в 2004-м участвовала в "Фабрике звезд" на Первом канале. О секрете, молодости красоты и стройности с певицей поговорил корреспондент "Дни.ру".

"Секрет молодости, как мне кажется, в том, чтобы выйти замуж по любви (в 2010-м году она узаконила отношения с музыкантом Владимиром Пресняковым – Прим. ред.), – рассказала певица на звездном ужине от компании "Гepофapм", который прошел в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Казани. – Конечно, я использую и маски, и скрабы. Но главное, как мне кажется, чтобы человек жил в гармонии с собой, не испытывал стрессов, тревог, раздражения".

Подольская прямо говорит: "Старею, как и все, лукавить не стану". Но поскольку она окружена любовью супруга, детей и многочисленных поклонников, то и кажется, что время не имеет над ней власти.

Интересно, что во время беременности артистка набрала 12 лишних килограммов. Тогда она купила онлайн фитнес-курс упражнений на пресс, спину и ноги, стала часто ходить в бассейн, и результат не заставил себя ждать – вес начал уходить. Подольская признается, что поняла в итоге две важные вещи: стройность зависит от количества еды. А качество тела — от спорта. Поэтому и решила уменьшить порции, сократить калории, а после семи вечера уже много лет вообще ничего не ест. "Ну а если хочется похудеть быстро, то в России сегодня производятся аналоги голливудских препаратов для стройности, c которыми я познакомилась на "Новой волне" в Казани, – рассказала Наталья Подольская.