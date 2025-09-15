Задержан обманувший десятки женщин "аферист из Tinder" Саймон Леваев

В международном аэропорту Батуми был задержан израильтянин Шимон Хают, более известный под именем Саймон Леваев.

Этот человек стал широко известен благодаря своей шокирующей истории, которая легла в основу документального фильма Netflix "Аферист из Tinder", выпущенного в 2022 году и ставшего настоящим хитом. В фильме рассказывается о том, как Леваев обманул десятки женщин, используя приложение для знакомств Tinder.

По данным МВД Грузии, задержание было осуществлено по линии Интерпола, так как Леваев находился в международном розыске. Конкретные детали операции пока остаются под завесой тайны, однако известно, что его обвиняют в мошенничестве на сумму десятки миллионов долларов. Эта сумма включает деньги, которые он выманивал у своих жертв под предлогом финансовых трудностей и угроз, отмечает женский журнал Клео.ру.

Шимон Хают родился в 1990 году в Тель-Авиве и рано начал свою криминальную карьеру. Сначала он занимался подделкой чеков, но вскоре принял решение изменить свою тактику. Приняв фамилию Леваев, он стал выдавать себя за наследника алмазной империи. Под этим именем он привлекал внимание женщин на Tinder, демонстрируя роскошный образ жизни: частные самолеты, дорогие подарки и ужины в элитных ресторанах.

Завоевав доверие своих жертв, он убеждал их занять ему деньги, утверждая, что ему угрожают опасные люди и ему срочно нужны средства. Многие женщины продавали свои вещи, брали кредиты и занимали деньги у родственников, чтобы помочь Леваеву. Общая сумма ущерба от его действий оценивается примерно в 10 миллионов долларов.

Саймон Леваев уже имел опыт столкновения с законом. Финляндия и Израиль вынесли ему приговоры за мошенничество и подделку документов. В 2019 году он был осужден на 15 месяцев лишения свободы, но провел за решеткой всего пять месяцев. После выхода на свободу Леваев попытался реабилитировать свою репутацию, утверждая, что обвинения против него являются ложными. Он начал строить карьеру бизнес-консультанта и блогера, но интерес к его персоне не угасал.

После выхода документального фильма о его преступлениях внимание к делу Леваева возросло. Жертвы по всему миру начали подавать новые иски против него в Норвегии, Великобритании и Израиле, требуя компенсации за причиненный ущерб.

Теперь Саймону Леваеву предстоит экстрадиция, решение о которой будет принимать суд. Его арест стал важным шагом в борьбе с мошенничеством и защитой прав жертв. Судебное разбирательство обещает быть долгим и сложным, но многие надеются, что справедливость будет восстановлена.