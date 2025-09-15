10 русских слов, которые на самом деле пришли из других языков – вы удивитесь

Русский язык – один из самых богатых и могучих в мире. Мы гордимся его глубиной, образностью и, как нам кажется, его самобытностью.

Что, если мы скажем вам, что многие из этих "родных" слов — на самом деле "эмигранты", которые так давно и прочно обосновались в нашем языке, что мы совершенно забыли об их иностранном происхождении? Речь не об очевидных "компьютерах" и "менеджерах". Речь о словах, которые вы точно считали своими.

Приготовьтесь удивляться. Вот 10 слов, которые обманули всех.

1. Богатырь

Казалось бы, что может быть более русским? Илья Муромец, Добрыня Никитич. Слово, которое ассоциируется с былинами и самой сутью русской силы.

Слово пришло из тюркских языков. "Багатур" (bahadur) означает "храбрец", "герой", "витязь". Это был почетный титул у монголов и других кочевых народов. Слово так органично вписалось в нашу культуру, что стало ее неотъемлемой частью.

2. Деньги

Мы уверены, что это наше слово. Ведь у всех народов есть свои названия для денег.

Это слово — еще один гость из тюркских языков, пришедший во времена Золотой Орды. "Те?ге" — так называлась серебряная монета у тюрков. Кстати, национальная валюта Казахстана до сих пор называется тенге.

3. Хулиган

Это слово кажется порождением наших лихих 90-х или дворов XX века.

Слово пришло прямиком из Англии. По одной из самых популярных версий, в Лондоне в XIX веке жила буйная ирландская семья по фамилии Хулиэн (Hoolihan), которая держала в страхе всю округу. Их фамилия стала нарицательной для обозначения уличных дебоширов.

4. Зонт

Это одно из самых забавных заимствований. Слово пришло из голландского языка, где "zonnedek" означало "навес от солнца" на корабле. В России это слово превратилось в более удобное "зонтик". А потом произошло самое интересное: язык решил, что если "зонтик" — это что-то маленькое, то большая вещь должна называться… "зонт"! Так от уменьшительно-ласкательной формы образовалось исходное слово, которого в голландском никогда не было.

5. Ярмарка

Слово было заимствовано из немецкого языка. "Jahrmarkt" дословно переводится как "ежегодный рынок" (Jahr — год, Markt — рынок).

6. Солдат

Слово, которое прочно ассоциируется с русской армией со времен Петра I.

Оно пришло из итальянского языка. "Soldato" происходит от слова "soldo" — названия монеты. То есть, солдат — это буквально "тот, кто служит за плату", наемник.

7. Капуста

Щи да каша — пища наша. Что может быть роднее капусты?

Это очень древнее заимствование из латинского языка. Слово "caput" означает "голова". Наши предки, увидев кочан, очень метко назвали его "головастой" капустой.

8. Лошадь

Слово "лошадь" — тоже тюркское заимствование ("алаш аt"), которое постепенно вытеснило в бытовой речи исконно славянское слово "конь" (которое осталось в основном в поэтической и военной лексике).

9. Карандаш

Предмет, знакомый каждому с первого класса.

Еще один тюркский гость. Слово состоит из двух корней: "кара" (черный) и "даш" (камень). То есть, "карандаш" — это буквально "черный камень".

10. Кукла

Первая игрушка каждого ребенка. Простое, детское слово.

Слово имеет греческие или латинские корни. В греческом "koukla", а в латинском "cuculla" означало "капюшон" или "куколь". Вероятно, первые примитивные куклы представляли собой просто тряпичные свертки с подобием капюшона-головы.

Эти примеры прекрасно показывают, что язык — это живой организм, который постоянно развивается, впитывая и ассимилируя слова из других культур, делая их своими. И это не признак слабости, а признак силы и открытости.