В Германии скончался легендарный актер советского кино

13 сентября 2025 года в Германии ушел из жизни выдающийся артист, чьи роли в кино и театре стали символом эпохи. Его творчество отражало глубину человеческих переживаний, а талант оставил след в сердцах миллионов зрителей по всему миру.

Мурад (Гаджимурад) Ягизаров, народный артист Азербайджана, родился 18 июля 1939 года в Баку. С ранних лет он проявлял интерес к сцене, участвуя в школьном драмкружке. По совету известного актера Алескера Алекперова поступил в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, который окончил в 1962 году по специальности "актер театра и кино".

Путь на сцену и первые успехи

Сразу после окончания института Ягизаров начал службу в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Здесь он проработал более 35 лет, сыграв свыше 200 ролей. Творческий девиз артиста звучал как "играя зло, всегда ищу ростки добра". В 1960-х и 1970-х годах он участвовал в ключевых спектаклях, таких как "Зачем ты живешь?", "Жизнь так коротка", "Час пик" и "Остановись, оглянись".

В 1980-х годах наступил пик сценической зрелости. Роли Шейха Санана в "Шейх Санан" Гусейна Джавида и Стенли Ковальского в "Трамвае 'Желание'" Теннесси Уильямса принесли ему признание. Артист также внес вклад в продвижение азербайджанской драматургии, придавая ролям национальный колорит. Среди других значимых работ – Александр Амилиокар в "Человек, который платит" Ива Жамиака и Жорж Дюруа в "Милый друг" Ги де Мопассана.

Кинороли и награды

Кинодебют состоялся в 1958 году в фильме "Мачеха". За выдающуюся роль чекиста Мустафы Мамедова в картине "Послезавтра в полночь" (1986) Ягизаров получил премию КГБ СССР и Государственную премию Азербайджана. В 1982 году ему присвоили звание народного артиста Азербайджана.

Фильмография включает около 30 проектов, снятых на студиях "Азербайджанфильм", "Грузия-фильм" и в Чехословакии. Артист снимался в разнообразных ролях, завоевывая популярность у зрителей. Список ключевых фильмов с его участием:

"Мачеха" (1958);

"На дальних берегах";

"Великая опора";

"Аршин Мал-Алан";

"Человек бросает якорь";

"В одном южном городе";

"Ищите девушку";

"Главное интервью";

"Бабек";

"Попутный ветер";

"Дронго" (2002).

Личная жизнь

По материнской линии Ягизаров был правнуком Шемахинского хана Махмуда ага Алиева. В 1973 году он вступил в КПСС. В последние годы жил в Германии, где и завершился его жизненный путь.

Творчество Ягизарова остается ярким примером профессионализма и преданности искусству. Его роли в театре и кино продолжают вдохновлять новые поколения артистов, подчеркивая важность глубины и человечности в актерском мастерстве.