Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать

Ваш телефон прослушивают? 5 тревожных "звоночков", которые нельзя игнорировать
1288

Вы обсуждали с другом поездку в Карелию, и вот уже через час вся ваша лента заполнена рекламой туров и рыболовных снастей. Знакомо?

Однако реальная прослушка и шпионское ПО — это не выдумка из фильмов, а вполне реальная угроза. И работает она гораздо незаметнее, чем назойливая реклама. Ваш смартфон может стать шпионом в собственном кармане, передавая злоумышленникам ваши разговоры, переписку и данные.

Как отличить паранойю от реальной опасности? Существуют несколько тревожных "звоночков" — косвенных признаков, которые могут указывать на то, что на вашем устройстве установлено вредоносное ПО.

1. Батарея тает на глазах

Вы полностью зарядили телефон, почти им не пользовались, а к обеду осталось меньше половины заряда. Батарея стала разряжаться значительно быстрее, чем раньше, без видимых причин.

Шпионские программы работают в фоновом режиме 24/7. Они постоянно записывают звук, отслеживают геолокацию или передают данные, что требует огромного количества энергии. Постоянная работа микрофона и модуля передачи данных — мощнейший потребитель заряда.

Зайдите в "Настройки" — "Батарея" (или "Аккумулятор"). Посмотрите, какие приложения расходуют больше всего энергии. Если в топе списка находится неизвестное вам или подозрительное приложение, это серьезный повод для беспокойства.

2. Телефон горячий, даже когда "отдыхает"

Ваш смартфон остается теплым или даже горячим, хотя вы не играете в игры, не смотрите видео и не держите его на зарядке.

Нагрев — это прямой результат работы процессора. Если телефон греется в режиме ожидания, это значит, что в фоне происходят какие-то ресурсоемкие процессы. Шпионское ПО, постоянно собирающее и передающее информацию, заставляет процессор работать без остановки.

Закройте все активные приложения и оставьте телефон на 15-20 минут. Если он по-прежнему остается теплым, это ненормально.

3. Необъяснимо вырос трафик интернета

Вы не стали больше смотреть видео или сидеть в соцсетях, но ваш ежемесячный пакет мобильного интернета стал заканчиваться гораздо быстрее.

Вся собранная информация (записи разговоров, скриншоты, данные о местоположении) должна быть куда-то отправлена. Для этого шпионские программы используют интернет — мобильный или Wi-Fi. Передача больших объемов данных, особенно аудио– и видеофайлов, неизбежно отразится на статистике трафика.

В настройках телефона найдите раздел "Передача данных" или "Использование данных". Изучите, какие приложения потребляют больше всего трафика. Если вы видите аномально высокие показатели у малоизвестного приложения, это повод бить тревогу.

4. Странные звуки и помехи во время разговора

Во время телефонных звонков вы стали слышать посторонние шумы: щелчки, эхо, отдаленный гул. Связь стала хуже без объективных причин.

Хотя это больше характерно для старых методов прослушки, некоторые вредоносные программы для записи звонков могут конфликтовать с операционной системой, вызывая помехи и артефакты звука. Телефон может дольше обычного устанавливать или завершать вызов.

Если проблема возникает постоянно и с разными собеседниками, при этом у них самих со связью все в порядке, стоит насторожиться.

5. Телефон живет своей жизнью: сам перезагружается, включает экран

Смартфон начал вести себя странно: самопроизвольно перезагружается, выключается, его экран загорается без уведомлений, появляются приложения, которые вы не устанавливали.

Это явный признак того, что кто-то имеет удаленный доступ к вашему устройству. Вредоносное ПО может получать команды извне, устанавливать обновления или конфликтовать с системой, вызывая сбои и перезагрузки.

Что делать, если вы заметили эти признаки?

Не стоит сразу впадать в панику. У каждого из этих симптомов может быть и безобидное объяснение (износ батареи, "глючное" обновление, плохо оптимизированное приложение). Но если вы заметили сразу несколько из этих "звоночков", действовать нужно решительно:

Внимательно просмотрите список и удалите все, что кажется вам подозрительным или что вы не помните, как устанавливали.

Запустите полную проверку устройства.

Сброс до заводских настроек: это самый радикальный, но и самый надежный способ избавиться от любого шпионского ПО. Перед сбросом не забудьте сохранить важные данные (фото, контакты).

Главное правило безопасности: не скачивайте приложения из неофициальных источников и не переходите по сомнительным ссылкам. Ваша бдительность — лучшая защита.

15 сентября 2025, 11:08
Фото сгенерировано в Шедеврум
