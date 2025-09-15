Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете
Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете

Почему ворона – самый умный житель вашего двора: умнее, чем вы думаете
980

Вы видите их каждый день: черные, горделивые, громко каркающие птицы, которые хозяйничают на газонах и мусорных баках. Мы привыкли считать их частью городского пейзажа, не более чем обычными птицами. Но что, если мы скажем вам, что за этим обыденным образом скрывается интеллект, который ученые сравнивают с интеллектом семилетнего ребенка и даже шимпанзе?

Забудьте все, что вы думали о воронах. Это не просто птицы. Это настоящие пернатые интеллектуалы, чьи способности поражают воображение и заставляют посмотреть на них с огромным уважением.

1. Они — настоящие инженеры: создание и использование инструментов

Многие животные могут использовать предметы, но лишь единицы способны их создавать. Вороны — одни из них. В знаменитых экспериментах новокаледонские вороны, чтобы достать лакомство из узкой трубки, не просто находили палочку, а брали кусок проволоки и сгибали его кончик, создавая идеальный крючок. Это говорит о способности к планированию и пониманию физических свойств объектов. В дикой природе они отламывают ветки, обрывают с них листья и используют как орудия для извлечения личинок из-под коры.

2. Логика и смекалка: решение многоходовых задач

Вы наверняка видели видео, где ворона бросает грецкий орех под колеса автомобиля, чтобы тот его расколол, и терпеливо ждет на светофоре зеленого света для пешеходов, чтобы безопасно забрать свою добычу. Это не случайность, а сложная логическая цепочка: проблема — поиск инструмента (машина) — оценка риска (светофор) — результат.

Ученые подтвердили это в лабораторных условиях. В ходе эксперимента, известного как "басня Эзопа", воронам давали узкий сосуд с водой, на поверхности которой плавало лакомство. Достать его клювом было невозможно. Птицы быстро соображали, что нужно бросать в сосуд камни, чтобы уровень воды поднялся. Они даже выбирали камни покрупнее, понимая, что те вытеснят больше воды.

3. Феноменальная память и социальные связи: они помнят обиды годами

Никогда не обижайте ворону. Серьезно. Исследователи из Вашингтонского университета проводили эксперимент: они ловили ворон, надев на лица определенные маски. После этого птицы не только атаковали людей в этих масках при каждой встрече, но и "рассказывали" об опасности своим сородичам. Спустя годы уже другие вороны, которые никогда не видели самого процесса поимки, начинали нападать на людей в тех же масках. Они передают информацию из поколения в поколение.

Более того, у ворон есть что-то вроде ритуала прощания. Когда одна из них погибает, остальные слетаются, замолкают и некоторое время "изучают" место происшествия, чтобы понять причину смерти и запомнить опасное место или хищника.

4. Сложный язык: не просто "кар", а целая система сигналов

Громкое карканье — это не бессмысленный шум. У ворон сложная система коммуникации с разными "диалектами" в зависимости от региона. Они используют разные звуки для предупреждения о разных видах угроз (например, сигнал об опасности "кошка" будет отличаться от сигнала "ястреб"). Они могут имитировать звуки, включая человеческую речь, и общаться друг с другом, передавая сложную информацию.

В чем их секрет? Мозг, работающий как суперкомпьютер

Причина такого интеллекта — уникальное строение мозга. Хотя мозг вороны размером с грецкий орех, плотность нейронов в его передней части (аналоге нашей коры больших полушарий) сопоставима с плотностью нейронов у приматов. Это дает им невероятные когнитивные способности, которые мы только начинаем понимать.

Так что в следующий раз, когда увидите ворону, сидящую на ветке, не отмахивайтесь от нее как от обычной птицы. Понаблюдайте. Возможно, прямо сейчас она решает сложную задачу, запоминает ваше лицо или просто оценивает обстановку с умом, которому позавидовали бы многие. Вы живете по соседству с настоящим гением.

15 сентября 2025, 09:33
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

