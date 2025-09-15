"Ем все и не полнею": как живет 61-летия Маргарита Суханкина после ушивания желудка

Три года назад Маргарита Суханкина решилась на операцию по гастрошунтированию. Певица ушила желудок после того, как ее вес достиг 100 кг. И с тех пор вернулась к своим обычным 70-ти. О жизни после хирургического вмешательства певица рассказала корреспонденту "Дни.ру".

Певица не скрывает, что решилась на эту операцию после того, как обычные методы похудения не давали должного результата или имели лишь временный эффект. "Мне врачи сказали, что после этой операции вес уйдет, зафиксируется и больше не вернется", – радуется Маргарита.

"Теперь мне можно есть абсолютно все! – уверяет исполнительница хита "На дискотеке". – Другой вопрос, что организм что-то не воспринимает. Не люблю я, например, что-то очень жирное, много сладкого. Да и не хочу!"

После стремительного похудения артистке пришлось поменять весь гардероб! "Я все раздала подругам достаточно крепкого сложения – они вещи с удовольствием забрали", – призналась Суханкина.

Объяснила она и то, как поддерживает молодость. "Это – стиль жизни, позитив, радостное отношение ко всему, – не скрывает певица. – Это важно, потому что врагов и завистников вокруг масса!"

Напомним, с помощью операции по ушиванию желудка похудел и артист "Кривого зеркала" Александр Морозов – он потратил на это 300 тысяч рублей, но сбросил 80 килограммов!