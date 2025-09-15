"Со мной не посоветовался": Рудковская спасает Плющенко после пластики

Самый известный продюсер страны нашла способ помочь знаменитому мужу после вмешательства хирурга.

Яна Рудковская окончила Алтайский государственный медицинский университет по специальности "врач-дерматовенеролог" и специализации "аппаратная и лечебная косметология". У нее были свои салоны красоты, а сейчас она выпустила авторскую линию инновационной косметики.

Три года исследований, 100 миллионов вложений, и результат оказался превосходным! В 50 лет Яна даст фору более молодым звездам. При этом божится, что секрет ее красоты – качественная косметика, правильный образ жизни и занятия спортом. "У меня вообще нет целлюлита ( косметический дефект, при котором наблюдается локальное накопление жировой ткани и изменение поверхности кожи – Прим. ред.), – гордится Рудковская. – Я могу всем, кто сомневается, показать: у меня нет ни одной ямочки благодаря правильному уходу за кожей. Не экономьте на своем теле! Будьте как 18-летняя девочка!"

Теперь с помощью свой косметики Яна помогает и знаменитому мужу – Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. "Я дала ему хорошую сыворотку, которую он использует и ночью и днем, – говорит Рудковская. – Потому что мужчины не любят много – хотят один продукт от всего. И мужу очень нравится. Особенно после того, как он сделал себе пластику глаз, о которой со мной не посоветовался. Так что, как говорится, спасаем человека!"