99% хозяек совершают эту ошибку, когда варят картошку, и портят все блюдо

Кажется, нет ничего проще, чем отварить картошку, но всего одно неверное движение на старте превращает ее в безвкусную, разваренную массу.

Картофель — король нашего стола. Пюре, салат "Оливье", "селедка под шубой", просто отварная картошечка с укропом и маслом. Блюд не счесть. И в основе почти каждого из них лежит простейший процесс — варка. Мы делаем это на автомате, не задумываясь, повторяя то, чему нас учили мамы и бабушки.

А что, если я скажу вам, что самый распространенный способ варки картофеля, который использует подавляющее большинство из нас, — в корне неверный? Именно эта крошечная, незаметная ошибка приводит к тому, что картошка для салата разваливается в кашу, пюре получается водянистым, а сама по себе она выходит безвкусной.

Нельзя бросать картошку в кипящую воду

Признайтесь, вы тоже так делаете? Ставите кастрюлю с водой на огонь, ждете, пока забурлит, солите и только потом закидываете нарезанный картофель. Это кажется логичным — ведь так мы варим макароны или пельмени. Но для картофеля этот метод губителен.

Профессиональные повара знают: плотные корнеплоды всегда нужно начинать варить в холодной воде.

Почему это так критично? Научное объяснение

Все дело в крахмале и разнице температур. Картофель — плотный и крахмалистый овощ.

Когда вы бросаете его в кипяток: внешний слой мгновенно подвергается температурному шоку. Крахмал на поверхности быстро "заваривается", образуя мягкую, рыхлую оболочку. Пока жар доберется до сердцевины и сварит ее, внешний слой успевает полностью развариться и превратиться в кашу.

Результат: вы получаете неравномерно приготовленный продукт. Снаружи — развалившаяся масса, внутри — все еще плотная, а иногда и сыроватая сердцевина. Для салата такая картошка — катастрофа. Для пюре — тоже плохо, так как она впитывает слишком много воды и становится клеклой.

Как правильно? Секрет идеальной отварной картошки

Правильный метод до смешного прост, нужно лишь поменять порядок действий.

Начинайте с холодного старта. Почистите и нарежьте картофель на кусочки примерно одинакового размера (это важно для равномерности). Положите их в кастрюлю.

Залейте холодной водой. Вода должна покрывать картофель примерно на 1-2 сантиметра.

Вода должна покрывать картофель примерно на 1-2 сантиметра. Посолите воду. Теперь можно и нужно солить! Соль, растворенная в холодной воде, поможет картофелю сохранить форму и сделает вкус более насыщенным.

Посолите воду. Теперь можно и нужно солить! Соль, растворенная в холодной воде, поможет картофелю сохранить форму и сделает вкус более насыщенным. Ставьте на огонь. Доведите до кипения, а затем убавьте огонь до среднего или медленного, чтобы вода не бурлила, а лишь слегка кипела.

Что происходит при таком способе? Картофель нагревается постепенно и равномерно, от краев до самой сердцевины. В результате он проваривается идеально по всей своей структуре, оставаясь целым, но при этом мягким. Вкус получается насыщенным, а текстура — идеальной для любого блюда.

Проверьте этот простой метод уже сегодня, и вы больше никогда не вернетесь к старому способу.