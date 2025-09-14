Семенов день: что категорически нельзя делать 14 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год

Есть в народном календаре дни, наполненные особой силой. Это поворотные точки, когда один сезон сменяет другой, а мир на мгновение замирает.

14 сентября в церковном календаре это дата начала новолетия (церковный Новый год) и день памяти Симеона Столпника, а в народе — Семенов день, или Семен Летопроводец.

Наши предки верили, что именно 14 сентября лето окончательно уходит, уступая место осени. Считалось, что в этот день открываются "небесные врата", а все слова, поступки и даже мысли имеют удвоенную силу. Поэтому существовал целый свод строгих правил и запретов, нарушение которых могло навлечь неудачи на всю семью на целый год вперед.

Вот что категорически нельзя было делать в Семенов день

1. Отправляться в дальнюю дорогу

Это один из самых главных запретов. Считалось, что путешествие, начатое 14 сентября, будет крайне неудачным: в пути ждут неприятности, болезни, потери, а цель поездки не будет достигнута. "На Семенов день в дорогу собираться — добра не видать", — говорили в народе. Поездку, даже если она очень важна, стоило отложить хотя бы на сутки.

2. Выметать сор из избы и делать уборку

Как и во многие другие знаковые праздники, в Семенов день запрещалось подметать и мыть полы. Предки верили, что вместе с мусором можно случайно вымести из дома финансовое благополучие, удачу и семейное счастье. Особенно опасно было выметать сор за порог — это считалось прямым путем к нищете.

3. Жаловаться, сквернословить и унывать

Поскольку день считался началом нового годового цикла, его нужно было провести в хорошем настроении. Любые жалобы на жизнь, ссоры, ругань и уныние в этот день могли "запрограммировать" весь следующий год на негатив. Верили, что как встретишь Семенов день, так и проведешь всю осень и зиму.

4. Выбрасывать остатки еды со стола

Всё, что оставалось после трапезы, ни в коем случае не выбрасывали. Это считалось грехом и неуважением к дарам земли. Остатки пищи отдавали домашним животным или нищим. Выбросить еду означало обречь себя на голодную зиму и лишиться достатка.

5. Отказывать в помощи просящим

Милосердие и помощь ближнему в этот день ценились особенно высоко. Отказать нищему, путнику или любому, кто обратился за помощью, считалось большим грехом, который мог навлечь на семью болезни и несчастья.

6. Охотиться и обижать животных

Семен Летопроводец считался покровителем диких зверей и птиц. Охота 14 сентября была под строжайшим запретом. Верили, что тот, кто в этот день причинит вред живому существу, сам будет страдать от болезней и неудач.

Что же тогда нужно было делать?

Чтобы привлечь удачу, в Семенов день было принято:

Справлять новоселье. Этот день считался самым счастливым для переезда в новый дом.

Зажигать "новый" огонь. Старый огонь в печи тушили, а новый добывали "живым" способом — трением дерева. Считалось, что это очищает дом от всего дурного.

Мириться с теми, с кем в ссоре. Это был идеальный день, чтобы простить обиды и наладить отношения.

Соблюдение этих простых правил, по мнению наших предков, помогало гармонично перейти от лета к осени и обеспечить себе благополучный и сытый год. Верить или не верить в приметы — личное дело каждого, но они существуют и передавались из уст в уста на протяжении многих лет.